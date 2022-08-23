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Налоговые поступления в бюджет Тверской области выросли на 5,9 млрд рублей - РИА Новости, 23.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220823/byudzhet-1811609293.html
Налоговые поступления в бюджет Тверской области выросли на 5,9 млрд рублей
Налоговые поступления в бюджет Тверской области выросли на 5,9 млрд рублей - РИА Новости, 23.08.2022
Налоговые поступления в бюджет Тверской области выросли на 5,9 млрд рублей
За первое полугодие 2022 года в бюджет Тверской области зафиксирован рост поступлений по всем видам налогов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года -... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:25
2022-08-23T16:25
тверская область
игорь руденя
экономика
налоги
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ТВЕРЬ, 23 авг – РИА Новости. За первое полугодие 2022 года в бюджет Тверской области зафиксирован рост поступлений по всем видам налогов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - суммарно на 5,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства."Показатели нашего бюджета по сравнению с первым полугодием 2021 года существенно выросли. При этом мы не повышаем налоговой нагрузки, а, наоборот, даем предпринимателям возможность вкладывать эти средства в собственный бизнес. Также мы продолжаем выполнять все социальные обязательства", – отметил губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства, где рассмотрено исполнение областного бюджета за первое полугодие 2022 года.Доходы областного бюджета за первую половину 2022 года составили 45,7 миллиарда рублей, а расходы обеспечены в объеме 38,9 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечается рост по всем видам налогам – на прибыль организаций, доходы физических лиц, имущество и на совокупный доход.Что касается расходов бюджета, 1,7 миллиарда рублей направлено на реализацию национального проект "Безопасные и качественные дороги", более 1,5 миллиарда рублей – на национальный проект "Демография", 1,5 миллиарда рублей – на нацпроект "Здравоохранение".В бюджете 2022 года запланирован значительный объем средств на строительство объектов и проведение капремонтов зданий, на ремонт дорог. Речь идет в том числе и о расходах на строительство детской областной клинической больницы в Твери, учреждений образования, здравоохранения, спорта, Западного моста в Твери, создание инфраструктуры кластера "Волжское море" и другие цели, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, экономика, налоги
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика, Налоги
16:25 23.08.2022
 

Налоговые поступления в бюджет Тверской области выросли на 5,9 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 23 авг – РИА Новости. За первое полугодие 2022 года в бюджет Тверской области зафиксирован рост поступлений по всем видам налогов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - суммарно на 5,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Показатели нашего бюджета по сравнению с первым полугодием 2021 года существенно выросли. При этом мы не повышаем налоговой нагрузки, а, наоборот, даем предпринимателям возможность вкладывать эти средства в собственный бизнес. Также мы продолжаем выполнять все социальные обязательства", – отметил губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства, где рассмотрено исполнение областного бюджета за первое полугодие 2022 года.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Доходы областного бюджета за первую половину 2022 года составили 45,7 миллиарда рублей, а расходы обеспечены в объеме 38,9 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечается рост по всем видам налогам – на прибыль организаций, доходы физических лиц, имущество и на совокупный доход.
Что касается расходов бюджета, 1,7 миллиарда рублей направлено на реализацию национального проект "Безопасные и качественные дороги", более 1,5 миллиарда рублей – на национальный проект "Демография", 1,5 миллиарда рублей – на нацпроект "Здравоохранение".
В бюджете 2022 года запланирован значительный объем средств на строительство объектов и проведение капремонтов зданий, на ремонт дорог. Речь идет в том числе и о расходах на строительство детской областной клинической больницы в Твери, учреждений образования, здравоохранения, спорта, Западного моста в Твери, создание инфраструктуры кластера "Волжское море" и другие цели, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяЭкономикаНалоги
 
 
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