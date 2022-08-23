https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811456589.html

Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море

Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море - РИА Новости, 23.08.2022

Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море

Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Японском море вместе с двумя вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации нашел и... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T03:51

2022-08-23T03:51

2022-08-23T03:54

безопасность

ка-27

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Японском море вместе с двумя вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации нашел и "уничтожил" субмарину условного противника, сообщает ТОФ.По условиям учений стало известно, что вблизи залива Петра Великого может находиться неопознанная подводная лодка. Экипаж фрегата пришел в назначенный район и провел поиск субмарины с помощью штатных средств и двух палубных вертолетов Ка-27 противолодочной модификации морской авиации флота."В результате поиска вертолетами с применением гидроакустических станций удалось быстро обнаружить подводный объект и осуществить контроль за его перемещением. Боевые расчеты фрегата "Маршал Шапошников" привели противолодочное оружие в готовность к применению и условно отработали уничтожение подводного "нарушителя" глубинными бомбами из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000", - говорится в сообщении.Учения прошли в одном из морских полигонов в соответствии с планом боевой подготовки флота.

https://ria.ru/20220819/odkb-1810793643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ка-27