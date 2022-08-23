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Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море - РИА Новости, 23.08.2022
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Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море
Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море - РИА Новости, 23.08.2022
Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море
Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Японском море вместе с двумя вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации нашел и... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T03:51
2022-08-23T03:54
безопасность
ка-27
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Японском море вместе с двумя вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации нашел и "уничтожил" субмарину условного противника, сообщает ТОФ.По условиям учений стало известно, что вблизи залива Петра Великого может находиться неопознанная подводная лодка. Экипаж фрегата пришел в назначенный район и провел поиск субмарины с помощью штатных средств и двух палубных вертолетов Ка-27 противолодочной модификации морской авиации флота."В результате поиска вертолетами с применением гидроакустических станций удалось быстро обнаружить подводный объект и осуществить контроль за его перемещением. Боевые расчеты фрегата "Маршал Шапошников" привели противолодочное оружие в готовность к применению и условно отработали уничтожение подводного "нарушителя" глубинными бомбами из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000", - говорится в сообщении.Учения прошли в одном из морских полигонов в соответствии с планом боевой подготовки флота.
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безопасность, ка-27
Безопасность, Ка-27
03:51 23.08.2022 (обновлено: 03:54 23.08.2022)
 
Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море

Фрегат ТОФ и вертолеты Ка-27 на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фрегат "Маршал Шапошников". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Японском море вместе с двумя вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации нашел и "уничтожил" субмарину условного противника, сообщает ТОФ.
По условиям учений стало известно, что вблизи залива Петра Великого может находиться неопознанная подводная лодка. Экипаж фрегата пришел в назначенный район и провел поиск субмарины с помощью штатных средств и двух палубных вертолетов Ка-27 противолодочной модификации морской авиации флота.
"В результате поиска вертолетами с применением гидроакустических станций удалось быстро обнаружить подводный объект и осуществить контроль за его перемещением. Боевые расчеты фрегата "Маршал Шапошников" привели противолодочное оружие в готовность к применению и условно отработали уничтожение подводного "нарушителя" глубинными бомбами из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000", - говорится в сообщении.
Учения прошли в одном из морских полигонов в соответствии с планом боевой подготовки флота.
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