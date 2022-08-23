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Германия приняла с начала спецоперации около миллиона украинских беженцев
Германия приняла с начала спецоперации около миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 23.08.2022
Германия приняла с начала спецоперации около миллиона украинских беженцев
Почти один миллион беженцев прибыл с Украины в Германию после 24 февраля, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:56
2022-08-23T17:56
2022-08-23T18:12
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Почти один миллион беженцев прибыл с Украины в Германию после 24 февраля, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер."967 546 военных беженцев с Украины прибыли в Германию", - приводятся слова Фезер в сообщении ведомства. Уточняется, что из этого количества 97% являются гражданами Украины. Среди взрослых около 74% составляют женщины. Около 8% беженцев - пожилые люди старше 64 лет.Из прибывших беженцев около 36% составляют дети и подростки (351 061 человек в возрасте до 18 лет), большинство из которых младшего школьного возраста.Отмечается, что речь идёт о данных Центрального реестра иностранцев на 21 августа 2022 года."Многие в нашем обществе сделали все возможное, чтобы помочь беженцам. Это гуманитарный подвиг, демонстрирующий огромную солидарность с Украиной", - отметила Фезер.По ее словам, Европа переживает крупнейшее перемещение беженцев со времен Второй мировой войны."В этой драматической ситуации мы добились того, чего никогда раньше не было в Европе: совместного, быстрого и небюрократического приема беженцев. Вместе мы спасли много жизней", - заявила министр, добавив, что Германия будет продолжать поддерживать беженцев.По данным Федеральной полиции, в настоящее время в Германию продолжает ежедневно въезжать около 700 беженцев с Украины.
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в мире, германия, украина, европа
В мире, Германия, Украина, Европа
17:56 23.08.2022 (обновлено: 18:12 23.08.2022)
Германия приняла с начала спецоперации около миллиона украинских беженцев
Министр МВД Фезер: c 24 февраля в Германию прибыли 967 546 украинских беженцев
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Почти один миллион беженцев прибыл с Украины в Германию после 24 февраля, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.
"967 546 военных беженцев с Украины
прибыли в Германию", - приводятся слова Фезер в сообщении ведомства. Уточняется, что из этого количества 97% являются гражданами Украины. Среди взрослых около 74% составляют женщины. Около 8% беженцев - пожилые люди старше 64 лет.
Из прибывших беженцев около 36% составляют дети и подростки (351 061 человек в возрасте до 18 лет), большинство из которых младшего школьного возраста.
Отмечается, что речь идёт о данных Центрального реестра иностранцев на 21 августа 2022 года.
"Многие в нашем обществе сделали все возможное, чтобы помочь беженцам. Это гуманитарный подвиг, демонстрирующий огромную солидарность с Украиной", - отметила Фезер.
По ее словам, Европа
переживает крупнейшее перемещение беженцев со времен Второй мировой войны.
"В этой драматической ситуации мы добились того, чего никогда раньше не было в Европе: совместного, быстрого и небюрократического приема беженцев. Вместе мы спасли много жизней", - заявила министр, добавив, что Германия
будет продолжать поддерживать беженцев.
По данным Федеральной полиции, в настоящее время в Германию продолжает ежедневно въезжать около 700 беженцев с Украины.