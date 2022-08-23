https://ria.ru/20220823/bezhentsy-1811647097.html

Германия приняла с начала спецоперации около миллиона украинских беженцев

Германия приняла с начала спецоперации около миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 23.08.2022

Германия приняла с начала спецоперации около миллиона украинских беженцев

Почти один миллион беженцев прибыл с Украины в Германию после 24 февраля, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:56

2022-08-23T17:56

2022-08-23T18:12

в мире

германия

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Почти один миллион беженцев прибыл с Украины в Германию после 24 февраля, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер."967 546 военных беженцев с Украины прибыли в Германию", - приводятся слова Фезер в сообщении ведомства. Уточняется, что из этого количества 97% являются гражданами Украины. Среди взрослых около 74% составляют женщины. Около 8% беженцев - пожилые люди старше 64 лет.Из прибывших беженцев около 36% составляют дети и подростки (351 061 человек в возрасте до 18 лет), большинство из которых младшего школьного возраста.Отмечается, что речь идёт о данных Центрального реестра иностранцев на 21 августа 2022 года."Многие в нашем обществе сделали все возможное, чтобы помочь беженцам. Это гуманитарный подвиг, демонстрирующий огромную солидарность с Украиной", - отметила Фезер.По ее словам, Европа переживает крупнейшее перемещение беженцев со времен Второй мировой войны."В этой драматической ситуации мы добились того, чего никогда раньше не было в Европе: совместного, быстрого и небюрократического приема беженцев. Вместе мы спасли много жизней", - заявила министр, добавив, что Германия будет продолжать поддерживать беженцев.По данным Федеральной полиции, в настоящее время в Германию продолжает ежедневно въезжать около 700 беженцев с Украины.

https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html

https://ria.ru/20220819/polyaki-1810661587.html

германия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, европа