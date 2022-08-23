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Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев
Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 23.08.2022
Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев
Страны ЕС с февраля этого года приняли на своей территории свыше 7,5 миллиона украинских беженцев, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:42
2022-08-23T16:42
2022-08-23T16:42
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еврокомиссия
украина
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киев
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Страны ЕС с февраля этого года приняли на своей территории свыше 7,5 миллиона украинских беженцев, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы приняли более 7,5 миллиона беженцев", - сообщила она, выступая на второй встрече "Крымской платформы", организованной Владимиром Зеленским в Киеве.В июле этого года ЕК сообщала, что всего на территорию ЕС въехали 6,7 миллиона украинцев, и около трех миллионов затем вернулись. Запросили временную защиту порядка 3,7 миллиона. По ситуации на середину июля на территории ЕС находились порядка 3,2-3,7 миллиона украинских беженцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, Беженцы, Урсула фон дер Ляйен, Киев, Владимир Зеленский, Европа
Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев