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Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев

Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 23.08.2022

Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев

Страны ЕС с февраля этого года приняли на своей территории свыше 7,5 миллиона украинских беженцев, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:42

2022-08-23T16:42

2022-08-23T16:42

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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Страны ЕС с февраля этого года приняли на своей территории свыше 7,5 миллиона украинских беженцев, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы приняли более 7,5 миллиона беженцев", - сообщила она, выступая на второй встрече "Крымской платформы", организованной Владимиром Зеленским в Киеве.В июле этого года ЕК сообщала, что всего на территорию ЕС въехали 6,7 миллиона украинцев, и около трех миллионов затем вернулись. Запросили временную защиту порядка 3,7 миллиона. По ситуации на середину июля на территории ЕС находились порядка 3,2-3,7 миллиона украинских беженцев.

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Владимир Лаврентьев

в мире, евросоюз, еврокомиссия, украина, беженцы, урсула фон дер ляйен, киев, владимир зеленский, европа