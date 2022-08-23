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Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 23.08.2022
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Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев
Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев - РИА Новости, 23.08.2022
Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев
Страны ЕС с февраля этого года приняли на своей территории свыше 7,5 миллиона украинских беженцев, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:42
2022-08-23T16:42
в мире
евросоюз
еврокомиссия
украина
беженцы
урсула фон дер ляйен
киев
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Страны ЕС с февраля этого года приняли на своей территории свыше 7,5 миллиона украинских беженцев, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы приняли более 7,5 миллиона беженцев", - сообщила она, выступая на второй встрече "Крымской платформы", организованной Владимиром Зеленским в Киеве.В июле этого года ЕК сообщала, что всего на территорию ЕС въехали 6,7 миллиона украинцев, и около трех миллионов затем вернулись. Запросили временную защиту порядка 3,7 миллиона. По ситуации на середину июля на территории ЕС находились порядка 3,2-3,7 миллиона украинских беженцев.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, украина, беженцы, урсула фон дер ляйен, киев, владимир зеленский, европа
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, Беженцы, Урсула фон дер Ляйен, Киев, Владимир Зеленский, Европа
16:42 23.08.2022
 
Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял более 7,5 миллиона украинских беженцев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Мариуполе
Люди на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Страны ЕС с февраля этого года приняли на своей территории свыше 7,5 миллиона украинских беженцев, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы приняли более 7,5 миллиона беженцев", - сообщила она, выступая на второй встрече "Крымской платформы", организованной Владимиром Зеленским в Киеве.
В июле этого года ЕК сообщала, что всего на территорию ЕС въехали 6,7 миллиона украинцев, и около трех миллионов затем вернулись. Запросили временную защиту порядка 3,7 миллиона. По ситуации на середину июля на территории ЕС находились порядка 3,2-3,7 миллиона украинских беженцев.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 19:59
СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияУкраинаБеженцыУрсула фон дер ЛяйенКиевВладимир ЗеленскийЕвропа
 
 
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