https://ria.ru/20220823/belgiya-1811709421.html
СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера
СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера - РИА Новости, 23.08.2022
СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера
Серверы канцелярии премьер-министра Бельгии Александра де Кроо могли быть взломаны в результате хакерской атаки, прокуратура проводит соответствующую проверку,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:16
2022-08-23T23:16
2022-08-23T23:16
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Серверы канцелярии премьер-министра Бельгии Александра де Кроо могли быть взломаны в результате хакерской атаки, прокуратура проводит соответствующую проверку, сообщило во вторник бельгийское издание LeSoir."Потенциальный взлом информационных сервисов канцелярии премьер-министра был зафиксирован в начале августа. Проводится расследование", - говорится в сообщении.По информации издания, взлом или попытка взлома осуществлялись из-за рубежа.
https://ria.ru/20220822/belgiya-1811381295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, бельгия
В мире, Технологии, Бельгия
СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера
LeSoir: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера де Кроо