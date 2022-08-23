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СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера - РИА Новости, 23.08.2022
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СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера
СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера - РИА Новости, 23.08.2022
СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера
Серверы канцелярии премьер-министра Бельгии Александра де Кроо могли быть взломаны в результате хакерской атаки, прокуратура проводит соответствующую проверку,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:16
2022-08-23T23:16
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бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Серверы канцелярии премьер-министра Бельгии Александра де Кроо могли быть взломаны в результате хакерской атаки, прокуратура проводит соответствующую проверку, сообщило во вторник бельгийское издание LeSoir."Потенциальный взлом информационных сервисов канцелярии премьер-министра был зафиксирован в начале августа. Проводится расследование", - говорится в сообщении.По информации издания, взлом или попытка взлома осуществлялись из-за рубежа.
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в мире, технологии, бельгия
В мире, Технологии, Бельгия
23:16 23.08.2022
 
СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера

LeSoir: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера де Кроо

© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Бельгии Александер де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Paul White
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Серверы канцелярии премьер-министра Бельгии Александра де Кроо могли быть взломаны в результате хакерской атаки, прокуратура проводит соответствующую проверку, сообщило во вторник бельгийское издание LeSoir.
"Потенциальный взлом информационных сервисов канцелярии премьер-министра был зафиксирован в начале августа. Проводится расследование", - говорится в сообщении.
По информации издания, взлом или попытка взлома осуществлялись из-за рубежа.
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