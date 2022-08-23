https://ria.ru/20220823/belgiya-1811709421.html

СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера

СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера - РИА Новости, 23.08.2022

СМИ: в Бельгии расследуют возможный взлом серверов канцелярии премьера

Серверы канцелярии премьер-министра Бельгии Александра де Кроо могли быть взломаны в результате хакерской атаки, прокуратура проводит соответствующую проверку,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T23:16

2022-08-23T23:16

2022-08-23T23:16

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бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Серверы канцелярии премьер-министра Бельгии Александра де Кроо могли быть взломаны в результате хакерской атаки, прокуратура проводит соответствующую проверку, сообщило во вторник бельгийское издание LeSoir."Потенциальный взлом информационных сервисов канцелярии премьер-министра был зафиксирован в начале августа. Проводится расследование", - говорится в сообщении.По информации издания, взлом или попытка взлома осуществлялись из-за рубежа.

https://ria.ru/20220822/belgiya-1811381295.html

бельгия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, бельгия