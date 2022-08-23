Разработчик сообщил о сроках обновления аппаратуры "Союзов" на Байконуре
Разработчик сообщил о сроках обновления аппаратуры управления "Союзов" на Байконуре
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Установка нового наземного оборудования системы управления ракет "Союз-2" на стартовом комплексе космодрома Байконур будет завершена к концу 2022 года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по ракетно-космической тематике НПО автоматики Лев Бельский.
"Сейчас идет подготовка к замене аппаратуры стартового комплекса … НПО автоматики готовят к отправке комплект наземной аппаратуры системы управления (НАСУ) для Байконура, и к концу 2022 года произойдет монтаж этой наземной аппаратуры", - сказал Бельский.
Он уточнил, что на техническом комплексе Байконура уже заменили контрольно-испытательную аппаратуру и протестировали систему управления технического комплекса (СУ ТК). Новая система управления, по словам Бельского, уже задействована при подготовке к пускам. Кроме того, новая аппаратура для наземной проверки аналогична той, которая стоит на космодроме Восточный, рассказал замгендиректора НПО автоматики.
По его словам, новая система управления технического и стартового комплекса сделана на современной элементной базе с более длительными сроками службы. Новая система более надежна, а также обеспечивает более детальную проверку бортовой аппаратуры на техническом комплексе.
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