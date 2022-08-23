https://ria.ru/20220823/baykonur-1811456200.html

Разработчик сообщил о сроках обновления аппаратуры "Союзов" на Байконуре

Разработчик сообщил о сроках обновления аппаратуры "Союзов" на Байконуре - РИА Новости, 23.08.2022

Разработчик сообщил о сроках обновления аппаратуры "Союзов" на Байконуре

Установка нового наземного оборудования системы управления ракет "Союз-2" на стартовом комплексе космодрома Байконур будет завершена к концу 2022 года, сообщил... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T03:19

2022-08-23T03:19

2022-08-23T03:19

космос - риа наука

байконур (космодром)

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Установка нового наземного оборудования системы управления ракет "Союз-2" на стартовом комплексе космодрома Байконур будет завершена к концу 2022 года, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по ракетно-космической тематике НПО автоматики Лев Бельский.Он уточнил, что на техническом комплексе Байконура уже заменили контрольно-испытательную аппаратуру и протестировали систему управления технического комплекса (СУ ТК). Новая система управления, по словам Бельского, уже задействована при подготовке к пускам. Кроме того, новая аппаратура для наземной проверки аналогична той, которая стоит на космодроме Восточный, рассказал замгендиректора НПО автоматики.По его словам, новая система управления технического и стартового комплекса сделана на современной элементной базе с более длительными сроками службы. Новая система более надежна, а также обеспечивает более детальную проверку бортовой аппаратуры на техническом комплексе.

https://ria.ru/20220809/raketa-1808210222.html

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космос - риа наука, байконур (космодром)