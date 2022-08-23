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Строительство школы на 1775 мест завершили в Балашихе - РИА Новости, 23.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220823/balashikha-1811480489.html
Строительство школы на 1775 мест завершили в Балашихе
Строительство школы на 1775 мест завершили в Балашихе - РИА Новости, 23.08.2022
Строительство школы на 1775 мест завершили в Балашихе
Строительство школы на 1775 завершили в жилом комплексе "Измайловский лес" городского округа Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:26
2022-08-23T10:26
новости подмосковья
балашиха
строительство
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Строительство школы на 1775 завершили в жилом комплексе "Измайловский лес" городского округа Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Строительство школы велось застройщиком ПИК с конца 2019 года. Ввод социального объекта в эксплуатацию позволил создать 164 рабочих места. Первый звонок здесь прозвенит уже 1 сентября. В здании школы помимо учебных классов обустроены специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования, иностранных языков, труда и кулинарии."Образовательное учреждение возведено за счёт внебюджетных источников финансирования, как и предыдущие уже построенные и открытые на территории данного проекта социальные объекты – современный детский сад для 350 воспитанников и поликлиника на 100 посещений в смену", - приводятся слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.При проектировании учреждения учитывались потребности людей с ограниченными возможностями — безбарьерный доступ, входы расположены на уровне земли, в актовых залах школы предусмотрены специальные места для маломобильных граждан, установлены специальные таблички для слабовидящих детей.
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балашиха, строительство, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Балашиха, Строительство, Московская область (Подмосковье)
10:26 23.08.2022
 

Строительство школы на 1775 мест завершили в Балашихе

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиШкола на 1775 мест, построенная в городском округе Балашиха
Школа на 1775 мест, построенная в городском округе Балашиха - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Строительство школы на 1775 завершили в жилом комплексе "Измайловский лес" городского округа Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Строительство школы велось застройщиком ПИК с конца 2019 года. Ввод социального объекта в эксплуатацию позволил создать 164 рабочих места. Первый звонок здесь прозвенит уже 1 сентября. В здании школы помимо учебных классов обустроены специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования, иностранных языков, труда и кулинарии.
Строительство - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 12:06Новости Подмосковья
Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах
"Образовательное учреждение возведено за счёт внебюджетных источников финансирования, как и предыдущие уже построенные и открытые на территории данного проекта социальные объекты – современный детский сад для 350 воспитанников и поликлиника на 100 посещений в смену", - приводятся слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.
При проектировании учреждения учитывались потребности людей с ограниченными возможностями — безбарьерный доступ, входы расположены на уровне земли, в актовых залах школы предусмотрены специальные места для маломобильных граждан, установлены специальные таблички для слабовидящих детей.
 
Новости ПодмосковьяБалашихаСтроительствоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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