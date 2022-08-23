Строительство школы на 1775 мест завершили в Балашихе
© Фото : министерство жилищной политики Московской областиШкола на 1775 мест, построенная в городском округе Балашиха
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Строительство школы на 1775 завершили в жилом комплексе "Измайловский лес" городского округа Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Строительство школы велось застройщиком ПИК с конца 2019 года. Ввод социального объекта в эксплуатацию позволил создать 164 рабочих места. Первый звонок здесь прозвенит уже 1 сентября. В здании школы помимо учебных классов обустроены специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования, иностранных языков, труда и кулинарии.
"Образовательное учреждение возведено за счёт внебюджетных источников финансирования, как и предыдущие уже построенные и открытые на территории данного проекта социальные объекты – современный детский сад для 350 воспитанников и поликлиника на 100 посещений в смену", - приводятся слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.
При проектировании учреждения учитывались потребности людей с ограниченными возможностями — безбарьерный доступ, входы расположены на уровне земли, в актовых залах школы предусмотрены специальные места для маломобильных граждан, установлены специальные таблички для слабовидящих детей.