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Акции Сбербанка росли до трех процентов после новостей о выходе VK из их СП - РИА Новости, 23.08.2022
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Акции Сбербанка росли до трех процентов после новостей о выходе VK из их СП
Акции Сбербанка росли до трех процентов после новостей о выходе VK из их СП - РИА Новости, 23.08.2022
Акции Сбербанка росли до трех процентов после новостей о выходе VK из их СП
Обыкновенные акции Сбербанка показывали рост до 3% на новостях о том, что VK приобретает 100% Delivery Club и выходит из совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:25
2022-08-23T12:39
экономика
сбербанк россии
сбер
delivery club
технологии
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акции
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обыкновенные акции Сбербанка показывали рост до 3% на новостях о том, что VK приобретает 100% Delivery Club и выходит из совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", следует из данных Московской биржи.К 11.44 мск обыкновенные акции Сбербанка растут на 2,32%, до 128,98 рубля, а максимально росли на 3,02%, до 129,87 рубля за акцию. Префы банка растут на 1,58%, до 123,57 рубля, а максимум дня был 124,14 рубля (+2,27%). Объем торгов обыкновенными акциями составляет 3,5 миллиарда рублей, привилегированными - 202 миллиона рублей.Ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП со Сбербанком, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует закрыть сделку до конца года и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен".Совместное предприятие "Сбера" и VK О2О (online-to-offline) в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года. Оно включает в себя сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат", сервис каршеринга You Drive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе".
https://ria.ru/20220823/sberbank-1811510729.html
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экономика, сбербанк россии, сбер, delivery club, технологии, вконтакте, новости компаний - экономика, акции, россия
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Delivery Club, Технологии, ВКонтакте, Новости компаний - Экономика, Акции, Россия
12:25 23.08.2022 (обновлено: 12:39 23.08.2022)
 
Акции Сбербанка росли до трех процентов после новостей о выходе VK из их СП

Акции Сбербанка росли до трех процентов на новостях о выходе VK из "О2О Холдинга"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд "Сбера"
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обыкновенные акции Сбербанка показывали рост до 3% на новостях о том, что VK приобретает 100% Delivery Club и выходит из совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", следует из данных Московской биржи.
К 11.44 мск обыкновенные акции Сбербанка растут на 2,32%, до 128,98 рубля, а максимально росли на 3,02%, до 129,87 рубля за акцию. Префы банка растут на 1,58%, до 123,57 рубля, а максимум дня был 124,14 рубля (+2,27%). Объем торгов обыкновенными акциями составляет 3,5 миллиарда рублей, привилегированными - 202 миллиона рублей.
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 12:06
Сбер продаст дочерний банк в Казахстане
Ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП со Сбербанком, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует закрыть сделку до конца года и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен".
Совместное предприятие "Сбера" и VK О2О (online-to-offline) в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года. Оно включает в себя сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат", сервис каршеринга You Drive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе".
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 03:00
Сбербанк и ВТБ повысили стоимость уведомлений об операциях
 
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