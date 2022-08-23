https://ria.ru/20220823/aktsii-1811517623.html

Акции Сбербанка росли до трех процентов после новостей о выходе VK из их СП

Акции Сбербанка росли до трех процентов после новостей о выходе VK из их СП - РИА Новости, 23.08.2022

Акции Сбербанка росли до трех процентов после новостей о выходе VK из их СП

Обыкновенные акции Сбербанка показывали рост до 3% на новостях о том, что VK приобретает 100% Delivery Club и выходит из совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:25

2022-08-23T12:25

2022-08-23T12:39

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обыкновенные акции Сбербанка показывали рост до 3% на новостях о том, что VK приобретает 100% Delivery Club и выходит из совместного со "Сбером" "О2О Холдинга", следует из данных Московской биржи.К 11.44 мск обыкновенные акции Сбербанка растут на 2,32%, до 128,98 рубля, а максимально росли на 3,02%, до 129,87 рубля за акцию. Префы банка растут на 1,58%, до 123,57 рубля, а максимум дня был 124,14 рубля (+2,27%). Объем торгов обыкновенными акциями составляет 3,5 миллиарда рублей, привилегированными - 202 миллиона рублей.Ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП со Сбербанком, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует закрыть сделку до конца года и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен".Совместное предприятие "Сбера" и VK О2О (online-to-offline) в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года. Оно включает в себя сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат", сервис каршеринга You Drive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе".

https://ria.ru/20220823/sberbank-1811510729.html

https://ria.ru/20220801/uvedomleniya-1806308954.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, сбербанк россии, сбер, delivery club, технологии, вконтакте, новости компаний - экономика, акции, россия