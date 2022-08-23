Аксенов назвал "Крымскую платформу" шоу, оплаченным смертями
Аксенов назвал "Крымскую платформу" шоу, оплаченным смертями тысяч украинских солдат
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал международный саммит "Крымская платформа" шоу, оплаченным смертями десятков тысяч украинских солдат.
"Крымская платформа", как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей. Но кровавому лицедею никого и ничего не жалко, ему на все наплевать. Потому что Украина не его страна, а ее жители не его народ. Он просто играет роль в сценарии, написанном для него западными "режиссерами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что абсолютно неважно, что будут "болтать Зеленский и члены его шайки, потому что они террористы".
"А речи террористов могут быть интересны только в одном случае - если они дают показания следствию и суду. Также неважно, что будут болтать другие участники саммита: по факту они являются пособниками террористов", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики напомнил, что в прошлом году на первом саммите звучали заклинания о "возвращении Крыма".
"Сегодня, год спустя, полностью освобождена территория ЛНР, близится к завершению освобождение ДНР. Украина потеряла Херсонскую, значительную часть Запорожской и Харьковской областей – это сотни населенных пунктов. Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? И где он будет проходить? Может, в Варшаве?" – заключил Аксенов.
Второй саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".