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Аксенов назвал "Крымскую платформу" шоу, оплаченным смертями - РИА Новости, 23.08.2022
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Аксенов назвал "Крымскую платформу" шоу, оплаченным смертями
Аксенов назвал "Крымскую платформу" шоу, оплаченным смертями - РИА Новости, 23.08.2022
Аксенов назвал "Крымскую платформу" шоу, оплаченным смертями
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал международный саммит "Крымская платформа" шоу, оплаченным смертями десятков тысяч украинских солдат. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:32
2022-08-23T10:32
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал международный саммит "Крымская платформа" шоу, оплаченным смертями десятков тысяч украинских солдат."Крымская платформа", как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей. Но кровавому лицедею никого и ничего не жалко, ему на все наплевать. Потому что Украина не его страна, а ее жители не его народ. Он просто играет роль в сценарии, написанном для него западными "режиссерами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что абсолютно неважно, что будут "болтать Зеленский и члены его шайки, потому что они террористы"."А речи террористов могут быть интересны только в одном случае - если они дают показания следствию и суду. Также неважно, что будут болтать другие участники саммита: по факту они являются пособниками террористов", - подчеркнул Аксенов.Глава республики напомнил, что в прошлом году на первом саммите звучали заклинания о "возвращении Крыма"."Сегодня, год спустя, полностью освобождена территория ЛНР, близится к завершению освобождение ДНР. Украина потеряла Херсонскую, значительную часть Запорожской и Харьковской областей – это сотни населенных пунктов. Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? И где он будет проходить? Может, в Варшаве?" – заключил Аксенов.Второй саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220823/krym-1811469409.html
https://ria.ru/20220822/bespilotniki-1811227055.html
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россия
республика крым
украина
донецкая народная республика
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россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, оон
Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Украина, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, НАТО, ООН
10:32 23.08.2022
 
Аксенов назвал "Крымскую платформу" шоу, оплаченным смертями

Аксенов назвал "Крымскую платформу" шоу, оплаченным смертями тысяч украинских солдат

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал международный саммит "Крымская платформа" шоу, оплаченным смертями десятков тысяч украинских солдат.
"Крымская платформа", как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей. Но кровавому лицедею никого и ничего не жалко, ему на все наплевать. Потому что Украина не его страна, а ее жители не его народ. Он просто играет роль в сценарии, написанном для него западными "режиссерами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что абсолютно неважно, что будут "болтать Зеленский и члены его шайки, потому что они террористы".
"А речи террористов могут быть интересны только в одном случае - если они дают показания следствию и суду. Также неважно, что будут болтать другие участники саммита: по факту они являются пособниками террористов", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики напомнил, что в прошлом году на первом саммите звучали заклинания о "возвращении Крыма".
"Сегодня, год спустя, полностью освобождена территория ЛНР, близится к завершению освобождение ДНР. Украина потеряла Херсонскую, значительную часть Запорожской и Харьковской областей – это сотни населенных пунктов. Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? И где он будет проходить? Может, в Варшаве?" – заключил Аксенов.
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Второй саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие десятки стран и международных организаций, свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)УкраинаВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОООН
 
 
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