Рейтинг@Mail.ru
Турция сообщила о выходе двух судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/zerno-1811213103.html
Турция сообщила о выходе двух судов с зерном из украинских портов
Турция сообщила о выходе двух судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 22.08.2022
Турция сообщила о выходе двух судов с зерном из украинских портов
Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули украинские порты в рамках "продуктовой сделки", сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:18
2022-08-22T11:24
экономика
турция
россия
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_8f4b4aace3cb64312267c5037cc5c3ad.jpg
АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули украинские порты в рамках "продуктовой сделки", сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции."Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодня, утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля", — говорится в твите.Накануне сообщалось, что СЦКК разрешил отплыть из Черноморска MV Great Arsenal, которое пойдет в Египет с 25,5 тысячи тонн пшеницы, и MV Maranta, который отвезет в Грецию 5,3 тысячи тонн кукурузы.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://ria.ru/20220820/produkty-1811009337.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799686289_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_266f939cce0827c2079d0c3588127db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, украина, оон
Экономика, Турция, Россия, Украина, ООН
10:18 22.08.2022 (обновлено: 11:24 22.08.2022)
 
Турция сообщила о выходе двух судов с зерном из украинских портов

Минобороны Турции сообщило о выходе двух судов с сельхозпродукцией из украинских портов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Зерна пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули украинские порты в рамках "продуктовой сделки", сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции.
"Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодня, утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля", — говорится в твите.
Накануне сообщалось, что СЦКК разрешил отплыть из Черноморска MV Great Arsenal, которое пойдет в Египет с 25,5 тысячи тонн пшеницы, и MV Maranta, который отвезет в Грецию 5,3 тысячи тонн кукурузы.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 18:18
На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины
 
ЭкономикаТурцияРоссияУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала