https://ria.ru/20220822/zerno-1811213103.html

Турция сообщила о выходе двух судов с зерном из украинских портов

Турция сообщила о выходе двух судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 22.08.2022

Турция сообщила о выходе двух судов с зерном из украинских портов

Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули украинские порты в рамках "продуктовой сделки", сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:18

2022-08-22T10:18

2022-08-22T11:24

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АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули украинские порты в рамках "продуктовой сделки", сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции."Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодня, утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля", — говорится в твите.Накануне сообщалось, что СЦКК разрешил отплыть из Черноморска MV Great Arsenal, которое пойдет в Египет с 25,5 тысячи тонн пшеницы, и MV Maranta, который отвезет в Грецию 5,3 тысячи тонн кукурузы.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220820/produkty-1811009337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, украина, оон