10:18 22.08.2022 (обновлено: 11:24 22.08.2022)
Турция сообщила о выходе двух судов с зерном из украинских портов
Минобороны Турции сообщило о выходе двух судов с сельхозпродукцией из украинских портов
Зерна пшеницы. Архивное фото
АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули украинские порты в рамках "продуктовой сделки", сообщило в Twitter Министерство национальной обороны Турции.
"Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодня, утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два корабля", — говорится в твите.
Накануне сообщалось, что СЦКК разрешил отплыть из Черноморска MV Great Arsenal, которое пойдет в Египет с 25,5 тысячи тонн пшеницы, и MV Maranta, который отвезет в Грецию 5,3 тысячи тонн кукурузы.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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