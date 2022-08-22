https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811374325.html
Запад готов предать Зеленского, пишут СМИ
Запад готов предать Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2022
Запад готов предать Зеленского, пишут СМИ
Западные партнеры могут отказать в поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и надавить на него для начала переговоров с Россией уже в ближайшее время,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:35
2022-08-22T17:35
2022-08-22T19:22
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Западные партнеры могут отказать в поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и надавить на него для начала переговоров с Россией уже в ближайшее время, считает обозреватель Ричард Мэдли. Об этом он написал в статье для британского издания Daily Express."Как заманчиво было бы для Европы и США оказать давление на Зеленского, чтобы он прекратил сопротивляться и начал переговоры <…> в Киеве должны быть готовы к утешительным словам и предательству", — заметил автор.Мэдли усомнился, что Запад будет продолжать помогать Киеву высокотехнологичным оружием. По его мнению, европейские лидеры уже очень скоро могут изменить свою позицию из-за удручающей экономической ситуации и энергетического кризиса в ЕС."Германия находится в тупике из-за критического сокращения поставок энергоносителей из России <…> в то время как остальные страны Европы кусают локти, наблюдая, как их и без того обескровленная эпидемией коронавируса экономика разрушается еще больше", — констатировал журналист.Ранее американские СМИ сообщили, что в Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за внутренних проблем.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220822/putin-1811213427.html
https://ria.ru/20220822/melnik-1811197518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, евросоюз, нато, сша, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Европа, Евросоюз, НАТО, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский
17:35 22.08.2022 (обновлено: 19:22 22.08.2022)
Запад готов предать Зеленского, пишут СМИ
Daily Express: Запад может предать Зеленского в ближайшее время из-за внутренних проблем