https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811374325.html

Запад готов предать Зеленского, пишут СМИ

Запад готов предать Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2022

Запад готов предать Зеленского, пишут СМИ

Западные партнеры могут отказать в поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и надавить на него для начала переговоров с Россией уже в ближайшее время,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:35

2022-08-22T17:35

2022-08-22T19:22

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Западные партнеры могут отказать в поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и надавить на него для начала переговоров с Россией уже в ближайшее время, считает обозреватель Ричард Мэдли. Об этом он написал в статье для британского издания Daily Express."Как заманчиво было бы для Европы и США оказать давление на Зеленского, чтобы он прекратил сопротивляться и начал переговоры <…> в Киеве должны быть готовы к утешительным словам и предательству", — заметил автор.Мэдли усомнился, что Запад будет продолжать помогать Киеву высокотехнологичным оружием. По его мнению, европейские лидеры уже очень скоро могут изменить свою позицию из-за удручающей экономической ситуации и энергетического кризиса в ЕС."Германия находится в тупике из-за критического сокращения поставок энергоносителей из России <…> в то время как остальные страны Европы кусают локти, наблюдая, как их и без того обескровленная эпидемией коронавируса экономика разрушается еще больше", — констатировал журналист.Ранее американские СМИ сообщили, что в Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за внутренних проблем.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220822/putin-1811213427.html

https://ria.ru/20220822/melnik-1811197518.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, европа, евросоюз, нато, сша, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский