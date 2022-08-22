https://ria.ru/20220822/zaytsevo-1811182546.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) обстреляли поселок Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T01:28
2022-08-22T01:28
2022-08-22T01:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) обстреляли поселок Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.25 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево