https://ria.ru/20220822/zaytsevo-1811182546.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) обстреляли поселок Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T01:28

2022-08-22T01:28

2022-08-22T01:28

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) обстреляли поселок Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.25 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811175024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина