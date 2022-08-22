https://ria.ru/20220822/zayavki-1811509072.html

Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы

Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы - РИА Новости, 23.08.2022

Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы

Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы в рамках национального проекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-22T11:59

2022-08-22T11:59

2022-08-23T12:02

приморский край

образование - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы в рамках национального проекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба правительства Приморского края.Жители края в рамках проекта могут получить IT-специальность на льготных условиях.Как сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи, приморцы уже подали более 1000 заявок на получение IT-специальностей. Проект позволяет получить образование в дистанционном формате в ведущих учебных заведениях страны."В ТОП-7 специальностей, популярных у жителей края, вошли: инженер по тестированию, python-разработчик, интернет-маркетолог, дизайнер интерфейса, специалист по Data Science, аналитик данных, менеджер проектов", – отметили в ведомстве.В рамках проекта доступно более 115 различных курсов по программированию, мобильной разработке, дизайну, аналитике, искусственному интеллекту и другие. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки от 50% до 100%."Государственная поддержка предусмотрена для инвалидов, безработных, студентов, бюджетников, родителей с детьми до трех лет, граждан с зарплатой ниже средней по региону", – добавили в министерстве.Проект "Цифровые профессии" проводится в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Записаться на курсы, а также ознакомиться с полным перечнем программ можно на портале проекта.

https://ria.ru/20220802/zhile-1806601867.html

приморский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, образование - общество