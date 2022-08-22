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Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы - РИА Новости, 23.08.2022
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Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы
Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы - РИА Новости, 23.08.2022
Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы
Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы в рамках национального проекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-22T11:59
2022-08-23T12:02
приморский край
образование - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы в рамках национального проекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба правительства Приморского края.Жители края в рамках проекта могут получить IT-специальность на льготных условиях.Как сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи, приморцы уже подали более 1000 заявок на получение IT-специальностей. Проект позволяет получить образование в дистанционном формате в ведущих учебных заведениях страны."В ТОП-7 специальностей, популярных у жителей края, вошли: инженер по тестированию, python-разработчик, интернет-маркетолог, дизайнер интерфейса, специалист по Data Science, аналитик данных, менеджер проектов", – отметили в ведомстве.В рамках проекта доступно более 115 различных курсов по программированию, мобильной разработке, дизайну, аналитике, искусственному интеллекту и другие. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки от 50% до 100%."Государственная поддержка предусмотрена для инвалидов, безработных, студентов, бюджетников, родителей с детьми до трех лет, граждан с зарплатой ниже средней по региону", – добавили в министерстве.Проект "Цифровые профессии" проводится в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Записаться на курсы, а также ознакомиться с полным перечнем программ можно на портале проекта.
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приморский край, образование - общество
Приморский край, Образование - Общество
11:59 22.08.2022 (обновлено: 12:02 23.08.2022)
 

Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Более 1000 заявок на получение цифровых профессий подали приморцы в рамках национального проекта "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Жители края в рамках проекта могут получить IT-специальность на льготных условиях.
Как сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи, приморцы уже подали более 1000 заявок на получение IT-специальностей. Проект позволяет получить образование в дистанционном формате в ведущих учебных заведениях страны.
"В ТОП-7 специальностей, популярных у жителей края, вошли: инженер по тестированию, python-разработчик, интернет-маркетолог, дизайнер интерфейса, специалист по Data Science, аналитик данных, менеджер проектов", – отметили в ведомстве.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 11:30
Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода
В рамках проекта доступно более 115 различных курсов по программированию, мобильной разработке, дизайну, аналитике, искусственному интеллекту и другие. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки от 50% до 100%.
"Государственная поддержка предусмотрена для инвалидов, безработных, студентов, бюджетников, родителей с детьми до трех лет, граждан с зарплатой ниже средней по региону", – добавили в министерстве.
Проект "Цифровые профессии" проводится в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Записаться на курсы, а также ознакомиться с полным перечнем программ можно на портале проекта.
 
Приморский крайОбразование - Общество
 
 
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