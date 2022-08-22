https://ria.ru/20220822/zarplaty-1811352696.html

Зарплаты бюджетников Липецкой области вырастут с 1 сентября

Зарплаты бюджетников Липецкой области вырастут с 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022

Зарплаты бюджетников Липецкой области вырастут с 1 сентября

С 1 сентября в Липецкой области увеличится зарплата работников некоторых отраслей бюджетной сферы, для этого из регионального бюджета будет направлено свыше 380 РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:35

2022-08-22T16:35

2022-08-22T16:35

липецкая область

зарплаты

игорь артамонов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. С 1 сентября в Липецкой области увеличится зарплата работников некоторых отраслей бюджетной сферы, для этого из регионального бюджета будет направлено свыше 380 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, на 7,4% вырастут оклады педагогов, в том числе дошкольного и дополнительного образования, социальных работников, врачей, среднего и младшего медперсонала, а также работников культурной сферы. Своевременное исполнение выплат губернатор взял под личный контроль."Работники всех учреждений, которые попадают под эту индексацию, должны в срок и в полном объёме получить заработную плату", – подчеркнул Артамонов.Он уточнил, что это уже второе повышение зарплат бюджетников в этом году. В январе планируется следующее повышение – по прогнозу, на 9%. На эти цели из областного бюджета планируют выделить свыше двух миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810783436.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зарплаты, игорь артамонов, общество