https://ria.ru/20220822/zarplaty-1811352696.html
Зарплаты бюджетников Липецкой области вырастут с 1 сентября
Зарплаты бюджетников Липецкой области вырастут с 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022
Зарплаты бюджетников Липецкой области вырастут с 1 сентября
С 1 сентября в Липецкой области увеличится зарплата работников некоторых отраслей бюджетной сферы, для этого из регионального бюджета будет направлено свыше 380 РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:35
2022-08-22T16:35
2022-08-22T16:35
липецкая область
зарплаты
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. С 1 сентября в Липецкой области увеличится зарплата работников некоторых отраслей бюджетной сферы, для этого из регионального бюджета будет направлено свыше 380 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, на 7,4% вырастут оклады педагогов, в том числе дошкольного и дополнительного образования, социальных работников, врачей, среднего и младшего медперсонала, а также работников культурной сферы. Своевременное исполнение выплат губернатор взял под личный контроль."Работники всех учреждений, которые попадают под эту индексацию, должны в срок и в полном объёме получить заработную плату", – подчеркнул Артамонов.Он уточнил, что это уже второе повышение зарплат бюджетников в этом году. В январе планируется следующее повышение – по прогнозу, на 9%. На эти цели из областного бюджета планируют выделить свыше двух миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810783436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зарплаты, игорь артамонов, общество
Липецкая область, Зарплаты, Игорь Артамонов, Общество
ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. С 1 сентября в Липецкой области увеличится зарплата работников некоторых отраслей бюджетной сферы, для этого из регионального бюджета будет направлено свыше 380 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, на 7,4% вырастут оклады педагогов, в том числе дошкольного и дополнительного образования, социальных работников, врачей, среднего и младшего медперсонала, а также работников культурной сферы. Своевременное исполнение выплат губернатор взял под личный контроль.
"Работники всех учреждений, которые попадают под эту индексацию, должны в срок и в полном объёме получить заработную плату", – подчеркнул Артамонов
.
Он уточнил, что это уже второе повышение зарплат бюджетников в этом году. В январе планируется следующее повышение – по прогнозу, на 9%. На эти цели из областного бюджета планируют выделить свыше двух миллиардов рублей.