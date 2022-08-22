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В Запорожской области объяснили, почему Киев решил ударить по Мелитополю - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/zaporozhe-1811179566.html
В Запорожской области объяснили, почему Киев решил ударить по Мелитополю
В Запорожской области объяснили, почему Киев решил ударить по Мелитополю - РИА Новости, 22.08.2022
В Запорожской области объяснили, почему Киев решил ударить по Мелитополю
Атаки украинских беспилотников на Мелитополь связаны с желанием сорвать первое празднование в регионе Дня флага России, сообщил член главного совета... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T00:36
2022-08-22T00:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на Мелитополь связаны с желанием сорвать первое празднование в регионе Дня флага России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на понедельник предприняли три попытки атаковать город ударными беспилотниками. Цель перехватила система ПВО.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Херсонская область , Украина
00:36 22.08.2022
 
В Запорожской области объяснили, почему Киев решил ударить по Мелитополю

Член Запорожской ВГА Рогов обвинил Киев в попытке сорвать празднование Дня флага России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на Мелитополь связаны с желанием сорвать первое празднование в регионе Дня флага России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в ночь на понедельник предприняли три попытки атаковать город ударными беспилотниками. Цель перехватила система ПВО.
"Их атаки продиктованы бессильной злобой и пониманием того, как преобразились освобожденные города и заиграли красками государственного флага Российской Федерации. Мы впервые встречаем День государственного флага России. Именно этот праздник они пытаются нам испортить, но ничего у них не получится", - сказал Рогов РИА Новости.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияХерсонская областьУкраина
 
 
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