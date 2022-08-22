В Запорожской области объяснили, почему Киев решил ударить по Мелитополю
Член Запорожской ВГА Рогов обвинил Киев в попытке сорвать празднование Дня флага России
Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на Мелитополь связаны с желанием сорвать первое празднование в регионе Дня флага России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в ночь на понедельник предприняли три попытки атаковать город ударными беспилотниками. Цель перехватила система ПВО.
"Их атаки продиктованы бессильной злобой и пониманием того, как преобразились освобожденные города и заиграли красками государственного флага Российской Федерации. Мы впервые встречаем День государственного флага России. Именно этот праздник они пытаются нам испортить, но ничего у них не получится", - сказал Рогов РИА Новости.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.