https://ria.ru/20220822/zaporozhe-1811179566.html

В Запорожской области объяснили, почему Киев решил ударить по Мелитополю

В Запорожской области объяснили, почему Киев решил ударить по Мелитополю - РИА Новости, 22.08.2022

В Запорожской области объяснили, почему Киев решил ударить по Мелитополю

Атаки украинских беспилотников на Мелитополь связаны с желанием сорвать первое празднование в регионе Дня флага России, сообщил член главного совета... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:36

2022-08-22T00:36

2022-08-22T00:36

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на Мелитополь связаны с желанием сорвать первое празднование в регионе Дня флага России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на понедельник предприняли три попытки атаковать город ударными беспилотниками. Цель перехватила система ПВО.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220821/zaporozhe-1811074277.html

запорожская область

россия

херсонская область

украина

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Максим Горбачев

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