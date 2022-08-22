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Слуцкий выступит за создание документа, отражающего картину по ЗАЭС - РИА Новости, 22.08.2022
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Слуцкий выступит за создание документа, отражающего картину по ЗАЭС
Слуцкий выступит за создание документа, отражающего картину по ЗАЭС - РИА Новости, 22.08.2022
Слуцкий выступит за создание документа, отражающего картину по ЗАЭС
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на внеочередном совете Госдумы 25 августа выступит с инициативой о создании документа, отражающего реальное... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:13
2022-08-22T19:13
в мире
геннадий зюганов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на внеочередном совете Госдумы 25 августа выступит с инициативой о создании документа, отражающего реальное состояние дел вокруг Запорожской АЭС.Слуцкий выразил надежду, что документ будет "прочитан и воспринят в мире, и в значительной степени уравновесит заведомо вывихнутые подходы, которые наши оппоненты попытаются индуцировать на площадке Совбеза ООН".Парламентарий отметил, что Киев не интересует страшный опыт Чернобыльской трагедии. "Они и их зарубежные тьюторы с Запада пытаются лишь демонизировать образ России в мире", - подчеркнул он.Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.
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в мире, геннадий зюганов, киев, россия, украина, госдума рф, запорожская аэс, совет безопасности оон
В мире, Геннадий Зюганов, Киев, Россия, Украина, Госдума РФ, Запорожская АЭС, Совет Безопасности ООН
19:13 22.08.2022
 
Слуцкий выступит за создание документа, отражающего картину по ЗАЭС

Лидер ЛДПР Слуцкий выступит за создание документа, отражающего реальную картину по ЗАЭС

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкЛидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на внеочередном совете Госдумы 25 августа выступит с инициативой о создании документа, отражающего реальное состояние дел вокруг Запорожской АЭС.
"Как руководитель фракции ЛДПР и председатель комитета по международным делам Госдумы буду выступать за специальный документ, который в случае вывихнутых подходов со стороны наших, как я их называю, стратегических друзей на Западе, на площадке Совбеза ООН будет отражать реальную картину, реальную обстановку, реальное состояние дел вокруг объекта атомной энергетики в Запорожской области", - сообщил парламентарий.
Слуцкий выразил надежду, что документ будет "прочитан и воспринят в мире, и в значительной степени уравновесит заведомо вывихнутые подходы, которые наши оппоненты попытаются индуцировать на площадке Совбеза ООН".
Парламентарий отметил, что Киев не интересует страшный опыт Чернобыльской трагедии. "Они и их зарубежные тьюторы с Запада пытаются лишь демонизировать образ России в мире", - подчеркнул он.
Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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В миреГеннадий ЗюгановКиевРоссияУкраинаГосдума РФЗапорожская АЭССовет Безопасности ООН
 
 
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