https://ria.ru/20220822/zaes-1811408364.html

Слуцкий выступит за создание документа, отражающего картину по ЗАЭС

Слуцкий выступит за создание документа, отражающего картину по ЗАЭС - РИА Новости, 22.08.2022

Слуцкий выступит за создание документа, отражающего картину по ЗАЭС

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на внеочередном совете Госдумы 25 августа выступит с инициативой о создании документа, отражающего реальное... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:13

2022-08-22T19:13

2022-08-22T19:13

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на внеочередном совете Госдумы 25 августа выступит с инициативой о создании документа, отражающего реальное состояние дел вокруг Запорожской АЭС.Слуцкий выразил надежду, что документ будет "прочитан и воспринят в мире, и в значительной степени уравновесит заведомо вывихнутые подходы, которые наши оппоненты попытаются индуцировать на площадке Совбеза ООН".Парламентарий отметил, что Киев не интересует страшный опыт Чернобыльской трагедии. "Они и их зарубежные тьюторы с Запада пытаются лишь демонизировать образ России в мире", - подчеркнул он.Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.

https://ria.ru/20220822/zaes-1811404575.html

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россия

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Евгения Нефедова

в мире, геннадий зюганов, киев, россия, украина, госдума рф, запорожская аэс, совет безопасности оон