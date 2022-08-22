Слуцкий выступит за создание документа, отражающего картину по ЗАЭС
Лидер ЛДПР Слуцкий выступит за создание документа, отражающего реальную картину по ЗАЭС
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкЛидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на внеочередном совете Госдумы 25 августа выступит с инициативой о создании документа, отражающего реальное состояние дел вокруг Запорожской АЭС.
"Как руководитель фракции ЛДПР и председатель комитета по международным делам Госдумы буду выступать за специальный документ, который в случае вывихнутых подходов со стороны наших, как я их называю, стратегических друзей на Западе, на площадке Совбеза ООН будет отражать реальную картину, реальную обстановку, реальное состояние дел вокруг объекта атомной энергетики в Запорожской области", - сообщил парламентарий.
Слуцкий выразил надежду, что документ будет "прочитан и воспринят в мире, и в значительной степени уравновесит заведомо вывихнутые подходы, которые наши оппоненты попытаются индуцировать на площадке Совбеза ООН".
Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.