https://ria.ru/20220822/zaderzhanie-1811330834.html
Посольство России направило ноту в МИД Албании из-за задержания россиян
Посольство России направило ноту в МИД Албании из-за задержания россиян - РИА Новости, 22.08.2022
Посольство России направило ноту в МИД Албании из-за задержания россиян
Посольство РФ направило ноту в МИД Албании с просьбой об информации по задержанию россиян, заявили в диппредставительстве в Тиране РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:33
2022-08-22T15:33
2022-08-22T15:52
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Посольство РФ направило ноту в МИД Албании с просьбой об информации по задержанию россиян, заявили в диппредставительстве в Тиране РИА Новости."Посольство России в Албании до сих пор не получило от официальных албанских властей какой-либо информации относительно задержания российских граждан, подозреваемых в проникновении 20 августа этого года на военный объект в городе Грамш. Информацию об имевшем место инциденте диппредставительство видит лишь в СМИ", - заявили агентству в дипмиссии РФ."В этой связи посольством направлена нота в МИД Албании с просьбой в установленном порядке уведомить российское диппредставительство о личностях задержанных, их настоящем месте пребывания, сути предъявляемых обвинений, дальнейших процессуальных действиях в их отношении, а также о возможности организации встречи представителя консульского отдела посольства с задержанными россиянами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220821/albaniya-1811097685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, албания, новости - туризм
В мире, Россия, Албания, Туризм, Новости - Туризм
15:33 22.08.2022 (обновлено: 15:52 22.08.2022)
Посольство России направило ноту в МИД Албании из-за задержания россиян
Посольство России в Тиране направило ноту в МИД Албании из-за задержания россиян