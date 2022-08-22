https://ria.ru/20220822/zaderzhanie-1811330834.html

Посольство России направило ноту в МИД Албании из-за задержания россиян

Посольство России направило ноту в МИД Албании из-за задержания россиян - РИА Новости, 22.08.2022

Посольство России направило ноту в МИД Албании из-за задержания россиян

Посольство РФ направило ноту в МИД Албании с просьбой об информации по задержанию россиян, заявили в диппредставительстве в Тиране РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:33

2022-08-22T15:33

2022-08-22T15:52

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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Посольство РФ направило ноту в МИД Албании с просьбой об информации по задержанию россиян, заявили в диппредставительстве в Тиране РИА Новости."Посольство России в Албании до сих пор не получило от официальных албанских властей какой-либо информации относительно задержания российских граждан, подозреваемых в проникновении 20 августа этого года на военный объект в городе Грамш. Информацию об имевшем место инциденте диппредставительство видит лишь в СМИ", - заявили агентству в дипмиссии РФ."В этой связи посольством направлена нота в МИД Албании с просьбой в установленном порядке уведомить российское диппредставительство о личностях задержанных, их настоящем месте пребывания, сути предъявляемых обвинений, дальнейших процессуальных действиях в их отношении, а также о возможности организации встречи представителя консульского отдела посольства с задержанными россиянами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220821/albaniya-1811097685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, албания, новости - туризм