https://ria.ru/20220822/zabastovka-1811301803.html

СМИ рассказали о последствиях забастовки в крупнейшем порту Великобритании

СМИ рассказали о последствиях забастовки в крупнейшем порту Великобритании - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ рассказали о последствиях забастовки в крупнейшем порту Великобритании

Забастовка в крупнейшем порту Великобритании по контейнерным перевозкам Филикстоу может нарушить торговлю на 700 миллионов фунтов, сообщает британская газета... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:25

2022-08-22T14:25

2022-08-22T14:25

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антверпен

tesco

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Забастовка в крупнейшем порту Великобритании по контейнерным перевозкам Филикстоу может нарушить торговлю на 700 миллионов фунтов, сообщает британская газета Times.В минувшую субботу почти две тысячи работников порта Филикстоу вышли на восьмидневную забастовку, требуя повышения заработной платы на фоне рекордной инфляции в стране.Как отмечается в сообщении, по некоторым оценкам, "беспрецедентная" забастовка в порту может нарушить торговлю на сумму 700 миллионов фунтов и оказать прямое воздействие на работу таких компаний, как сеть супермаркетов Asda, магазины одежды John Lewis, Tesco и Marks & Spencer. Помимо этого, могут пострадать промышленные компании, поставляющие запчасти и экспортирующие продукцию, такие как Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, поставщики оборудования JCB и RS, а также производитель спиртных напитков Diageo и фармацевтическая компания GSK, пишет газета.Крупнейшая в мире датская судоходная компания Maersk уже начала отменять заходы судов в порт Филикстоу и перенаправлять грузы в европейские порты, включая порты Антверпена, Гавра и London Gateway на Темзе, сообщает Times.Филикстоу является крупнейшим портом Великобритании по контейнерным перевозкам, 48% всех контейнерных грузов прибывает в страну через этот порт. Остановка его работы может привести к серьёзным перебоям в логистике морских и автомобильных перевозок, отмечается на сайте.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220822/britaniya-1811182655.html

https://ria.ru/20220822/zabastovka-1811256452.html

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антверпен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

великобритания, россия, антверпен, tesco , rolls-royce motor cars, jcb