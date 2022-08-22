https://ria.ru/20220822/zabastovka-1811256452.html

Британские адвокаты выйдут на забастовку из-за низкой зарплаты

Британские адвокаты выйдут на забастовку из-за низкой зарплаты - РИА Новости, 22.08.2022

Британские адвокаты выйдут на забастовку из-за низкой зарплаты

Адвокаты по уголовным делам в Великобритании проголосовали за начало бессрочной забастовки с 5 сентября, требуя повышение заработной платы, говорится в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:51

2022-08-22T12:51

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Адвокаты по уголовным делам в Великобритании проголосовали за начало бессрочной забастовки с 5 сентября, требуя повышение заработной платы, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Ассоциации адвокатов по уголовным делам (CBA)."Это (результаты голосования – ред.) означает, что недели забастовок… начнутся на бессрочной основе с понедельника, 5 сентября", - сказано в документе.Около 80% сотрудников проголосовали за эскалацию акций протеста, чуть больше 11% - за продолжение идущих забастовок, 9% - за прекращение протестов, говорится на сайте. Проголосовали 2273 человека, отмечает CBA.При этом череда следующих забастовок начнётся уже 30 августа, так как протестующие следуют принятой ранее программе выступлений, сказано в пресс-релизе.Таким образом, последним рабочим днём адвокатов, которые выйдут на забастовку, станет пятница, 26 августа, говорится на сайте.Ранее правительство Великобритании объявило о прибавке в 15% к заработной плате адвокатов по уголовным делам и призвало их прекратить протесты.В конце июня сообщалось, что около 81,5% из Ассоциации поддержали проведение четырёхнедельной забастовки. После этого протесты продолжились.По данным министерства юстиций, первые 19 дней протестов в период с 27 июня по 5 августа повлияли на работу над более шестью тысячами дел и на проведение более 1400 слушаний, пишет газета Independent.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.Накануне Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220810/zabastovka-1808536820.html

https://ria.ru/20220808/zabastovka-1808017531.html

https://ria.ru/20220822/britaniya-1811182655.html

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