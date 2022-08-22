https://ria.ru/20220822/yaponiya-1811188286.html
В Японии перевернулся и загорелся пассажирский автобус, сообщили СМИ
В Японии перевернулся и загорелся пассажирский автобус, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2022
В Японии перевернулся и загорелся пассажирский автобус, сообщили СМИ
Автобус перевернулся во время движения по скоростной автомагистрали в японском городе Нагоя, пострадали не менее девяти человек, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T06:06
2022-08-22T06:06
2022-08-22T06:22
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ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Автобус перевернулся во время движения по скоростной автомагистрали в японском городе Нагоя, пострадали не менее девяти человек, сообщило агентство Киодо.Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (4.00 мск).Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, после того, как автобус завалился на бок, транспортное средство загорелось. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание примерно через 30 минут. На кадрах телеканала, снятых с вертолета, видно, что автобус выгорел почти полностью.Кроме этого, сгорел легковой автомобиль, который попал в ДТП вместе с автобусом.Сообщается, что в результате инцидента пострадали не менее девяти человек, двое из них не подают признаков жизни. Состояние остальных не уточняется.В настоящее время часть скоростной автомагистрали, на которой произошло ДТП, перекрыта.Точных данных о том, сколько пассажиров находилось в момент инцидента в автобусе, нет. По данным СМИ, автобус принадлежит транспортной компании Aoi Kotsu, осуществляющей перевозки между железнодорожной станцией Нагоя и аэропортом. Обычно такие автобусы вмещают 60 пассажиров и водителя.
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РИА Новости
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в мире, нагоя, япония
06:06 22.08.2022 (обновлено: 06:22 22.08.2022)
В Японии перевернулся и загорелся пассажирский автобус, сообщили СМИ
Kyodo: в Японии перевернулся и загорелся пассажирский автобус, пострадали девять человек
ТОКИО, 22 авг – РИА Новости.
Автобус перевернулся во время движения по скоростной автомагистрали в японском городе Нагоя, пострадали не менее девяти человек, сообщило
агентство Киодо.
Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (4.00 мск).
Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, после того, как автобус завалился на бок, транспортное средство загорелось. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание примерно через 30 минут. На кадрах телеканала, снятых с вертолета, видно, что автобус выгорел почти полностью.
Кроме этого, сгорел легковой автомобиль, который попал в ДТП вместе с автобусом.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали не менее девяти человек, двое из них не подают признаков жизни. Состояние остальных не уточняется.
В настоящее время часть скоростной автомагистрали, на которой произошло ДТП, перекрыта.
Точных данных о том, сколько пассажиров находилось в момент инцидента в автобусе, нет. По данным СМИ, автобус принадлежит транспортной компании Aoi Kotsu, осуществляющей перевозки между железнодорожной станцией Нагоя и аэропортом. Обычно такие автобусы вмещают 60 пассажиров и водителя.