https://ria.ru/20220822/yaponiya-1811188286.html

В Японии перевернулся и загорелся пассажирский автобус, сообщили СМИ

В Японии перевернулся и загорелся пассажирский автобус, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2022

В Японии перевернулся и загорелся пассажирский автобус, сообщили СМИ

Автобус перевернулся во время движения по скоростной автомагистрали в японском городе Нагоя, пострадали не менее девяти человек, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T06:06

2022-08-22T06:06

2022-08-22T06:22

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нагоя

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ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Автобус перевернулся во время движения по скоростной автомагистрали в японском городе Нагоя, пострадали не менее девяти человек, сообщило агентство Киодо.Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (4.00 мск).Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, после того, как автобус завалился на бок, транспортное средство загорелось. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание примерно через 30 минут. На кадрах телеканала, снятых с вертолета, видно, что автобус выгорел почти полностью.Кроме этого, сгорел легковой автомобиль, который попал в ДТП вместе с автобусом.Сообщается, что в результате инцидента пострадали не менее девяти человек, двое из них не подают признаков жизни. Состояние остальных не уточняется.В настоящее время часть скоростной автомагистрали, на которой произошло ДТП, перекрыта.Точных данных о том, сколько пассажиров находилось в момент инцидента в автобусе, нет. По данным СМИ, автобус принадлежит транспортной компании Aoi Kotsu, осуществляющей перевозки между железнодорожной станцией Нагоя и аэропортом. Обычно такие автобусы вмещают 60 пассажиров и водителя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нагоя, япония