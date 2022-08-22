Япония планирует усовершенствовать средства перехвата ракет, сообщили СМИ
Asahi: Япония планирует усовершенствовать средства перехвата гиперзвуковых ракет
© AP Photo / Eugene HoshikoЯпония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии планирует включить в проект бюджета на следующий финансовый год пункт о повышении возможностей перехвата гиперзвуковых ракет, в частности, путем усовершенствования системы раннего предупреждения и увеличения числа ракет-перехватчиков, пишет газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники.
"Если ракета выпущена в сторону Японии из соседней страны, Япония обнаружит ее на радарах, а самолеты дальнего обнаружения, дислоцированные в различных точках страны, будут отслеживать ракету по мере ее приближения. Если ракета должна упасть в Японии, ракета-перехватчик, установленная на эсминцах с боевой информационно-управляющей системой Aegis, уничтожит ее за пределами атмосферы, или же ракеты-перехватчики на суше перехватят ее у земли", - отмечается в сообщении.
Однако для того, чтобы эта система могла перехватывать гиперзвуковые ракеты, необходимо ее усовершенствование, для чего минобороны Японии намерено запросить средства на повышение возможностей радаров и закупку новых самолетов дальнего обнаружения.
"Также предполагается повышение возможностей системы автоматического предупреждения и контроля для эффективного управления двухступенчатой системой перехвата. Также ожидается запрос на повышение числа ракет-перехватчиков", - говорится в статье.
На выходных газета "Иомиури" распространила информацию о том, что правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.
Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.
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