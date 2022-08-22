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Япония планирует усовершенствовать средства перехвата ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2022
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Япония планирует усовершенствовать средства перехвата ракет, сообщили СМИ
Япония планирует усовершенствовать средства перехвата ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2022
Япония планирует усовершенствовать средства перехвата ракет, сообщили СМИ
Министерство обороны Японии планирует включить в проект бюджета на следующий финансовый год пункт о повышении возможностей перехвата гиперзвуковых ракет, в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T04:20
2022-08-22T04:20
в мире
япония
министерство обороны японии
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ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии планирует включить в проект бюджета на следующий финансовый год пункт о повышении возможностей перехвата гиперзвуковых ракет, в частности, путем усовершенствования системы раннего предупреждения и увеличения числа ракет-перехватчиков, пишет газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники.Однако для того, чтобы эта система могла перехватывать гиперзвуковые ракеты, необходимо ее усовершенствование, для чего минобороны Японии намерено запросить средства на повышение возможностей радаров и закупку новых самолетов дальнего обнаружения."Также предполагается повышение возможностей системы автоматического предупреждения и контроля для эффективного управления двухступенчатой системой перехвата. Также ожидается запрос на повышение числа ракет-перехватчиков", - говорится в статье.На выходных газета "Иомиури" распространила информацию о том, что правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220815/yaponiya-1809633605.html
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в мире, япония, министерство обороны японии
В мире, Япония, Министерство обороны Японии
04:20 22.08.2022
 
Япония планирует усовершенствовать средства перехвата ракет, сообщили СМИ

Asahi: Япония планирует усовершенствовать средства перехвата гиперзвуковых ракет

© AP Photo / Eugene HoshikoЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии планирует включить в проект бюджета на следующий финансовый год пункт о повышении возможностей перехвата гиперзвуковых ракет, в частности, путем усовершенствования системы раннего предупреждения и увеличения числа ракет-перехватчиков, пишет газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники.
"Если ракета выпущена в сторону Японии из соседней страны, Япония обнаружит ее на радарах, а самолеты дальнего обнаружения, дислоцированные в различных точках страны, будут отслеживать ракету по мере ее приближения. Если ракета должна упасть в Японии, ракета-перехватчик, установленная на эсминцах с боевой информационно-управляющей системой Aegis, уничтожит ее за пределами атмосферы, или же ракеты-перехватчики на суше перехватят ее у земли", - отмечается в сообщении.
Однако для того, чтобы эта система могла перехватывать гиперзвуковые ракеты, необходимо ее усовершенствование, для чего минобороны Японии намерено запросить средства на повышение возможностей радаров и закупку новых самолетов дальнего обнаружения.
"Также предполагается повышение возможностей системы автоматического предупреждения и контроля для эффективного управления двухступенчатой системой перехвата. Также ожидается запрос на повышение числа ракет-перехватчиков", - говорится в статье.
На выходных газета "Иомиури" распространила информацию о том, что правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.
Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.
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