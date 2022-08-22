https://ria.ru/20220822/yaponiya-1811186171.html

Япония планирует усовершенствовать средства перехвата ракет, сообщили СМИ

Япония планирует усовершенствовать средства перехвата ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2022

Япония планирует усовершенствовать средства перехвата ракет, сообщили СМИ

Министерство обороны Японии планирует включить в проект бюджета на следующий финансовый год пункт о повышении возможностей перехвата гиперзвуковых ракет, в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T04:20

2022-08-22T04:20

2022-08-22T04:20

в мире

япония

министерство обороны японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783256572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327e59ce2b954c0edc702b5d159e9123.jpg

ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии планирует включить в проект бюджета на следующий финансовый год пункт о повышении возможностей перехвата гиперзвуковых ракет, в частности, путем усовершенствования системы раннего предупреждения и увеличения числа ракет-перехватчиков, пишет газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники.Однако для того, чтобы эта система могла перехватывать гиперзвуковые ракеты, необходимо ее усовершенствование, для чего минобороны Японии намерено запросить средства на повышение возможностей радаров и закупку новых самолетов дальнего обнаружения."Также предполагается повышение возможностей системы автоматического предупреждения и контроля для эффективного управления двухступенчатой системой перехвата. Также ожидается запрос на повышение числа ракет-перехватчиков", - говорится в статье.На выходных газета "Иомиури" распространила информацию о том, что правительство Японии рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Как ожидается, первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение Сил самообороны Японии уже в 2024 году, что на два года раньше первоначальных планов. Для этого министерство обороны Японии планирует создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих оборонные заказы, что будет включено в проект бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля 2023 года.Ранее издание сообщало о том, что правительство Японии рассматривает возможность оснащения двух новых военных кораблей с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая способна перехватывать атаки с воздуха, управляемыми крылатыми ракетами большой дальности. Предполагается, что новые эсминцы будут курсировать в Японском море на постоянной основе для отслеживания возможных пусков ракет КНДР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220815/yaponiya-1809633605.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, министерство обороны японии