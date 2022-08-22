https://ria.ru/20220822/vystavka-pristroystvo-1811254363.html

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 22.08.2022

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 27 августа. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:08

2022-08-22T13:08

2022-08-22T13:08

общество

москва

бездомные животные

кошки

собаки

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 27 августа.На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".Традиционно, представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию об уходе за питомцем в осеннее время года.На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Выставка пройдет 27 августа с 12:00 до 18:00 на территории городского пространства Хлебозавод №9, Бойлерная (Москва, Новодмитровская ул. 1, стр. 17).Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, бездомные животные, кошки, собаки