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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 22.08.2022
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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 27 августа. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:08
2022-08-22T13:08
общество
москва
бездомные животные
кошки
собаки
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 27 августа.На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".Традиционно, представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию об уходе за питомцем в осеннее время года.На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Выставка пройдет 27 августа с 12:00 до 18:00 на территории городского пространства Хлебозавод №9, Бойлерная (Москва, Новодмитровская ул. 1, стр. 17).Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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общество, москва, бездомные животные, кошки, собаки
Общество, Москва, бездомные животные, кошки, Собаки
13:08 22.08.2022
 

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
Выставка бездомных животных Юна-Фест - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 27 августа.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест"
Выставка бездомных животных Юна-Фест - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Выставка бездомных животных " Юна-Фест"
Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".
Традиционно, представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию об уходе за питомцем в осеннее время года.
На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Выставка бездомных животных " Юна-Фест"
Выставка бездомных животных Юна-Фест - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
Выставка бездомных животных " Юна-Фест"
Выставка пройдет 27 августа с 12:00 до 18:00 на территории городского пространства Хлебозавод №9, Бойлерная (Москва, Новодмитровская ул. 1, стр. 17).
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
 
ОбществоМосквабездомные животныекошкиСобаки
 
 
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