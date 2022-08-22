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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 27 августа. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:08
2022-08-22T13:08
2022-08-22T13:08
общество
москва
бездомные животные
кошки
собаки
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 27 августа.На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".Традиционно, представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию об уходе за питомцем в осеннее время года.На территории будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Выставка пройдет 27 августа с 12:00 до 18:00 на территории городского пространства Хлебозавод №9, Бойлерная (Москва, Новодмитровская ул. 1, стр. 17).Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, бездомные животные, кошки, собаки
Общество, Москва, бездомные животные, кошки, Собаки
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Центр реабилитации временно бездомных животных
"Юна
" проведет выставку-пристройство собак и кошек 27 августа.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".
Традиционно, представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию об уходе за питомцем в осеннее время года.
На территории будет организован пункт сбора помощи
для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Выставка пройдет 27 августа с 12:00 до 18:00 на территории городского пространства Хлебозавод №9, Бойлерная (Москва, Новодмитровская ул. 1, стр. 17).
Все подробности
о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.