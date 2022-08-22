https://ria.ru/20220822/vypuskniki-1811307343.html
Эксперт рассказал о востребованности выпускников техспециальностей в России
Эксперт рассказал о востребованности выпускников техспециальностей в России - РИА Новости, 22.08.2022
Эксперт рассказал о востребованности выпускников техспециальностей в России
Востребованность выпускников технических направлений в РФ будет расти из-за введенных санкций и необходимости развивать отечественное машиностроение, будет... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:37
2022-08-22T14:37
2022-08-22T14:37
мгту "станкин"
вузы
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Востребованность выпускников технических направлений в РФ будет расти из-за введенных санкций и необходимости развивать отечественное машиностроение, будет огромная потребность в специалистах, заявил ректор МГТУ "СТАНКИН" Владимир Серебренный."Сегодня ситуация в стране меняется и меняется достаточно существенно, востребованность выпускников именно технических направлений будет из года в год только расти, потому что те ограничения, которые сейчас против России введены со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, подталкивают нас к тому, чтобы развивалось отечественное машиностроение. Мы сейчас видим потребность в создании сложного технологического оборудования, сложных изделий машиностроения внутри страны, и это неизбежно повлечет за собой огромную потребность в специалистах", - сказал Серебренный РИА Новости.Он отметил, что в МГТУ "СТАНКИН" самыми востребованными направлениями стали программная инженерия, 64 человека на место, автоматизация технологических процессов и производств - 42 человека на место, также популярными стали направления "Управление качеством" и "Экономика управления", на них конкурс составил 42-43 человека на место.
https://ria.ru/20220617/mashinostroenie-1795985934.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мгту "станкин", вузы, общество
МГТУ "Станкин", Вузы, Общество
Эксперт рассказал о востребованности выпускников техспециальностей в России
Ректор "Станкин" Серебренный: спрос на выпускников техспециальностей в России будет расти
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Востребованность выпускников технических направлений в РФ будет расти из-за введенных санкций и необходимости развивать отечественное машиностроение, будет огромная потребность в специалистах, заявил ректор МГТУ "СТАНКИН" Владимир Серебренный.
"Сегодня ситуация в стране меняется и меняется достаточно существенно, востребованность выпускников именно технических направлений будет из года в год только расти, потому что те ограничения, которые сейчас против России введены со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, подталкивают нас к тому, чтобы развивалось отечественное машиностроение. Мы сейчас видим потребность в создании сложного технологического оборудования, сложных изделий машиностроения внутри страны, и это неизбежно повлечет за собой огромную потребность в специалистах", - сказал Серебренный РИА Новости.
Он отметил, что в МГТУ "СТАНКИН"
самыми востребованными направлениями стали программная инженерия, 64 человека на место, автоматизация технологических процессов и производств - 42 человека на место, также популярными стали направления "Управление качеством" и "Экономика управления", на них конкурс составил 42-43 человека на место.