https://ria.ru/20220822/vypuskniki-1811307343.html

Эксперт рассказал о востребованности выпускников техспециальностей в России

Эксперт рассказал о востребованности выпускников техспециальностей в России - РИА Новости, 22.08.2022

Эксперт рассказал о востребованности выпускников техспециальностей в России

Востребованность выпускников технических направлений в РФ будет расти из-за введенных санкций и необходимости развивать отечественное машиностроение, будет... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:37

2022-08-22T14:37

2022-08-22T14:37

мгту "станкин"

вузы

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Востребованность выпускников технических направлений в РФ будет расти из-за введенных санкций и необходимости развивать отечественное машиностроение, будет огромная потребность в специалистах, заявил ректор МГТУ "СТАНКИН" Владимир Серебренный."Сегодня ситуация в стране меняется и меняется достаточно существенно, востребованность выпускников именно технических направлений будет из года в год только расти, потому что те ограничения, которые сейчас против России введены со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, подталкивают нас к тому, чтобы развивалось отечественное машиностроение. Мы сейчас видим потребность в создании сложного технологического оборудования, сложных изделий машиностроения внутри страны, и это неизбежно повлечет за собой огромную потребность в специалистах", - сказал Серебренный РИА Новости.Он отметил, что в МГТУ "СТАНКИН" самыми востребованными направлениями стали программная инженерия, 64 человека на место, автоматизация технологических процессов и производств - 42 человека на место, также популярными стали направления "Управление качеством" и "Экономика управления", на них конкурс составил 42-43 человека на место.

https://ria.ru/20220617/mashinostroenie-1795985934.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мгту "станкин", вузы, общество