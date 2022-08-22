https://ria.ru/20220822/vsu-1811435528.html

ВСУ оборудовали опорный пункт в Харьковском автодорожном университете

ВСУ оборудовали опорный пункт в Харьковском автодорожном университете - РИА Новости, 22.08.2022

ВСУ оборудовали опорный пункт в Харьковском автодорожном университете

Подразделения украинской территориальной обороны оборудовали опорный пункт в здании Харьковского автодорожного университета, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:36

2022-08-22T21:36

2022-08-22T21:36

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения украинской территориальной обороны оборудовали опорный пункт в здании Харьковского автодорожного университета, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории автодорожного университета (улица Ярослава Мудрого) подразделениями территориальной обороны оборудованы опорный пункт и склады боеприпасов, в непосредственной близости от учебного заведения националисты разместили бронетехнику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов умышленно не проводилась", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, харьков