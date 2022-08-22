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ВСУ оборудовали опорный пункт в Харьковском автодорожном университете
ВСУ оборудовали опорный пункт в Харьковском автодорожном университете - РИА Новости, 22.08.2022
ВСУ оборудовали опорный пункт в Харьковском автодорожном университете
Подразделения украинской территориальной обороны оборудовали опорный пункт в здании Харьковского автодорожного университета, заявил в понедельник начальник... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:36
2022-08-22T21:36
2022-08-22T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения украинской территориальной обороны оборудовали опорный пункт в здании Харьковского автодорожного университета, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории автодорожного университета (улица Ярослава Мудрого) подразделениями территориальной обороны оборудованы опорный пункт и склады боеприпасов, в непосредственной близости от учебного заведения националисты разместили бронетехнику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов умышленно не проводилась", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков
ВСУ оборудовали опорный пункт в Харьковском автодорожном университете
Минобороны: территориальная оборона Украины засела в Харьковском автодорожном университете