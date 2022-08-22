https://ria.ru/20220822/vsu-1811435129.html
Минобороны: ВСУ прикрываются мирными жителями в Артемовске
Минобороны: ВСУ прикрываются мирными жителями в Артемовске - РИА Новости, 22.08.2022
Минобороны: ВСУ прикрываются мирными жителями в Артемовске
Украинские войска разместили артиллерию в частных жилых домах Артемовска, прикрываясь мирным населением и провоцируя огонь ВС РФ, заявил в понедельник начальник РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:33
2022-08-22T21:33
2022-08-22T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска разместили артиллерию в частных жилых домах Артемовска, прикрываясь мирным населением и провоцируя огонь ВС РФ, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (улица Ильича) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически прикрываясь ими как "живым щитом", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Минобороны: ВСУ прикрываются мирными жителями в Артемовске
Минобороны: ВСУ разместили артиллерию в частных домах в Артемовске и прикрываются жителями