https://ria.ru/20220822/voronezh-1811386671.html

Полиция не нашла криминала в действиях воронежца, мучившего собаку в лифте

Полиция не нашла криминала в действиях воронежца, мучившего собаку в лифте - РИА Новости, 22.08.2022

Полиция не нашла криминала в действиях воронежца, мучившего собаку в лифте

Полиция не нашла признаков состава преступления в действиях жителя Воронежа, который издевался над собакой в лифте. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:08

2022-08-22T18:08

2022-08-22T18:12

происшествия

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воронеж

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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Полиция не нашла признаков состава преступления в действиях жителя Воронежа, который издевался над собакой в лифте.Видео жестокого обращения молодого мужчины с собакой появилось в социальных сетях 21 июля. Камера запечатлела, как в лифте мужчина бьет питомца ногой по морде, поднимает на поводке и раскачивает, а потом бьет ручкой поводка. Полиция начала проверку по вызвавшему резонанс видео."В действиях мужчины не усматриваются признаки состава преступления, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано", - сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону.По его словам, в ходе проведения процессуальной проверки привлекался специалист - ветеринарный врач, который осмотрел собаку и не обнаружил телесных повреждений. Также с мужчиной сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопущении жестокого обращения с животными.

https://ria.ru/20220818/zaderzhanie-1810591484.html

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происшествия, россия, воронеж