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Полиция не нашла криминала в действиях воронежца, мучившего собаку в лифте - РИА Новости, 22.08.2022
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Полиция не нашла криминала в действиях воронежца, мучившего собаку в лифте
Полиция не нашла криминала в действиях воронежца, мучившего собаку в лифте - РИА Новости, 22.08.2022
Полиция не нашла криминала в действиях воронежца, мучившего собаку в лифте
Полиция не нашла признаков состава преступления в действиях жителя Воронежа, который издевался над собакой в лифте. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:08
2022-08-22T18:12
происшествия
россия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Полиция не нашла признаков состава преступления в действиях жителя Воронежа, который издевался над собакой в лифте.Видео жестокого обращения молодого мужчины с собакой появилось в социальных сетях 21 июля. Камера запечатлела, как в лифте мужчина бьет питомца ногой по морде, поднимает на поводке и раскачивает, а потом бьет ручкой поводка. Полиция начала проверку по вызвавшему резонанс видео."В действиях мужчины не усматриваются признаки состава преступления, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано", - сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону.По его словам, в ходе проведения процессуальной проверки привлекался специалист - ветеринарный врач, который осмотрел собаку и не обнаружил телесных повреждений. Также с мужчиной сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопущении жестокого обращения с животными.
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происшествия, россия, воронеж
Происшествия, Россия, Воронеж
18:08 22.08.2022 (обновлено: 18:12 22.08.2022)
 
Полиция не нашла криминала в действиях воронежца, мучившего собаку в лифте

В Воронеже полиция не нашла состава преступления в действиях мужчины, мучившего собаку

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник полиции России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Полиция не нашла признаков состава преступления в действиях жителя Воронежа, который издевался над собакой в лифте.
Видео жестокого обращения молодого мужчины с собакой появилось в социальных сетях 21 июля. Камера запечатлела, как в лифте мужчина бьет питомца ногой по морде, поднимает на поводке и раскачивает, а потом бьет ручкой поводка. Полиция начала проверку по вызвавшему резонанс видео.
"В действиях мужчины не усматриваются признаки состава преступления, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано", - сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону.
По его словам, в ходе проведения процессуальной проверки привлекался специалист - ветеринарный врач, который осмотрел собаку и не обнаружил телесных повреждений. Также с мужчиной сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопущении жестокого обращения с животными.
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