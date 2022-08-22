https://ria.ru/20220822/vodosnabzhenie-1811393656.html
Централизованным водоснабжением за пять лет обеспечат 33 тысячи тюменцев
Централизованным водоснабжением за пять лет обеспечат 33 тысячи тюменцев - РИА Новости, 22.08.2022
Централизованным водоснабжением за пять лет обеспечат 33 тысячи тюменцев
Правительство Тюменской области, администрация Тюменского района и "Росовдоканал Тюмень" заключили концессионное соглашение по развитию системы водоснабжения и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:29
2022-08-22T18:29
2022-08-22T18:29
тюменская область
экономика
жкх
тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 22 авг — РИА Новости. Правительство Тюменской области, администрация Тюменского района и "Росовдоканал Тюмень" заключили концессионное соглашение по развитию системы водоснабжения и водоотведения, благодаря чему в ближайшие пять лет вода придет в дома 33 тысяч жителей Тюменского района, сообщил глава региона Александр Моор.Ожидается, что в модернизацию коммунального комплекса муниципалитета будет направлено 4,7 миллиарда рублей.По словам губернатора, опыт реализации первого соглашения с Тюменским районом показал, что концессия – "самый оптимальный и правильный вариант", а "доступ к чистой воде повышает инвестиционную привлекательность территории, жизнь земляков точно станет комфортнее".В "Тюмень Водоканале" РИА Новости пояснили, что на территории региона компания реализует два концессионных соглашения. Первое заключено с администрацией города в 2018 году. За это время реконструированы Велижанские водоочистные сооружения, продолжается реконструкция Метелевских водоочистных сооружений и сооружений очистки сточных вод, построено и реконструировано 235 км сетей. Второе соглашение действует с 2020 года, в рамках него в Тюменском районе построено и реконструировано более 180 км сетей. Сейчас подписано второе концессионное соглашение с районом, и для Водоканала это третий инвестпроект.
https://ria.ru/20220712/kampus-1801895503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, тюменский район
Тюменская область, Экономика, ЖКХ, Тюменский район
Централизованным водоснабжением за пять лет обеспечат 33 тысячи тюменцев
Централизованным водоснабжением за пять лет обеспечат 33 тысячи тюменцев
ТЮМЕНЬ, 22 авг — РИА Новости. Правительство Тюменской области, администрация Тюменского района и "Росовдоканал Тюмень" заключили концессионное соглашение по развитию системы водоснабжения и водоотведения, благодаря чему в ближайшие пять лет вода придет в дома 33 тысяч жителей Тюменского района, сообщил глава региона Александр Моор.
Ожидается, что в модернизацию коммунального комплекса муниципалитета будет направлено 4,7 миллиарда рублей.
"Мы заключили концессионное соглашение с администрацией района и компанией "Росводоканал Тюмень". На модернизацию коммунального комплекса муниципалитета будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Чтобы "запитать" от централизованной системы города потребителей 15 населенных пунктов по Ялуторовскому, Салаирскому и Московскому трактам, концессионер построит 100 км водопроводов и 80 км сетей водоотведения", — написал Александр Моор в своем Telеgram-канале.
По словам губернатора, опыт реализации первого соглашения с Тюменским районом показал, что концессия – "самый оптимальный и правильный вариант", а "доступ к чистой воде повышает инвестиционную привлекательность территории, жизнь земляков точно станет комфортнее".
В "Тюмень Водоканале" РИА Новости пояснили, что на территории региона компания реализует два концессионных соглашения. Первое заключено с администрацией города в 2018 году. За это время реконструированы Велижанские водоочистные сооружения, продолжается реконструкция Метелевских водоочистных сооружений и сооружений очистки сточных вод, построено и реконструировано 235 км сетей. Второе соглашение действует с 2020 года, в рамках него в Тюменском районе
построено и реконструировано более 180 км сетей. Сейчас подписано второе концессионное соглашение с районом, и для Водоканала это третий инвестпроект.