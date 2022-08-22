https://ria.ru/20220822/vodosnabzhenie-1811393656.html

Централизованным водоснабжением за пять лет обеспечат 33 тысячи тюменцев

Централизованным водоснабжением за пять лет обеспечат 33 тысячи тюменцев - РИА Новости, 22.08.2022

Централизованным водоснабжением за пять лет обеспечат 33 тысячи тюменцев

Правительство Тюменской области, администрация Тюменского района и "Росовдоканал Тюмень" заключили концессионное соглашение по развитию системы водоснабжения и... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:29

2022-08-22T18:29

2022-08-22T18:29

тюменская область

экономика

жкх

тюменский район

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ТЮМЕНЬ, 22 авг — РИА Новости. Правительство Тюменской области, администрация Тюменского района и "Росовдоканал Тюмень" заключили концессионное соглашение по развитию системы водоснабжения и водоотведения, благодаря чему в ближайшие пять лет вода придет в дома 33 тысяч жителей Тюменского района, сообщил глава региона Александр Моор.Ожидается, что в модернизацию коммунального комплекса муниципалитета будет направлено 4,7 миллиарда рублей.По словам губернатора, опыт реализации первого соглашения с Тюменским районом показал, что концессия – "самый оптимальный и правильный вариант", а "доступ к чистой воде повышает инвестиционную привлекательность территории, жизнь земляков точно станет комфортнее".В "Тюмень Водоканале" РИА Новости пояснили, что на территории региона компания реализует два концессионных соглашения. Первое заключено с администрацией города в 2018 году. За это время реконструированы Велижанские водоочистные сооружения, продолжается реконструкция Метелевских водоочистных сооружений и сооружений очистки сточных вод, построено и реконструировано 235 км сетей. Второе соглашение действует с 2020 года, в рамках него в Тюменском районе построено и реконструировано более 180 км сетей. Сейчас подписано второе концессионное соглашение с районом, и для Водоканала это третий инвестпроект.

https://ria.ru/20220712/kampus-1801895503.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, тюменский район