https://ria.ru/20220822/voda-1811352810.html

В Волновахе уже на следующей неделе появится вода, заявили в администрации

В Волновахе уже на следующей неделе появится вода, заявили в администрации - РИА Новости, 22.08.2022

В Волновахе уже на следующей неделе появится вода, заявили в администрации

Вода в освобожденной Волновахе Донецкой Народной Республики будет подана уже на следующей неделе, заявил РИА Новости глава администрации Волновахского района... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:35

2022-08-22T16:35

2022-08-22T16:35

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 22 авг – РИА Новости. Вода в освобожденной Волновахе Донецкой Народной Республики будет подана уже на следующей неделе, заявил РИА Новости глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.Что касается освещения в городе, то, по словам главы администрации, сейчас восстановлено чуть более 30%, но к началу отопительного сезона стоит задача полностью осветить Волноваху."Также у нас идут работы по восстановлению газоснабжения. Хотя газа нет из-за поврежденного газопровода, но, тем не менее, шесть бригад работают по городу, и процент восстановления разрушенного у нас уже 80", - отметил Зинченко.Он сообщил также, что интенсивными темпами идет восстановление железнодорожной больницы, станции переливания крови, которую планируется запустить уже в декабре.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.

https://ria.ru/20220821/lisichansk-1811161269.html

волноваха

донецкая народная республика

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в мире, жкх, волноваха, донецкая народная республика