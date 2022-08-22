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В Волновахе уже на следующей неделе появится вода, заявили в администрации - РИА Новости, 22.08.2022
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В Волновахе уже на следующей неделе появится вода, заявили в администрации
В Волновахе уже на следующей неделе появится вода, заявили в администрации - РИА Новости, 22.08.2022
В Волновахе уже на следующей неделе появится вода, заявили в администрации
Вода в освобожденной Волновахе Донецкой Народной Республики будет подана уже на следующей неделе, заявил РИА Новости глава администрации Волновахского района... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:35
2022-08-22T16:35
в мире
жкх
волноваха
донецкая народная республика
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 22 авг – РИА Новости. Вода в освобожденной Волновахе Донецкой Народной Республики будет подана уже на следующей неделе, заявил РИА Новости глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.Что касается освещения в городе, то, по словам главы администрации, сейчас восстановлено чуть более 30%, но к началу отопительного сезона стоит задача полностью осветить Волноваху."Также у нас идут работы по восстановлению газоснабжения. Хотя газа нет из-за поврежденного газопровода, но, тем не менее, шесть бригад работают по городу, и процент восстановления разрушенного у нас уже 80", - отметил Зинченко.Он сообщил также, что интенсивными темпами идет восстановление железнодорожной больницы, станции переливания крови, которую планируется запустить уже в декабре.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
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в мире, жкх, волноваха, донецкая народная республика
В мире, ЖКХ, Волноваха, Донецкая Народная Республика
16:35 22.08.2022
 
В Волновахе уже на следующей неделе появится вода, заявили в администрации

Глава администрации Волновахского района Зинченко: вода будет подана на следующей неделе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Волноваху
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Волноваху. Архивное фото
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 22 авг – РИА Новости. Вода в освобожденной Волновахе Донецкой Народной Республики будет подана уже на следующей неделе, заявил РИА Новости глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.
"На этой неделе пробуем технический пуск воды. В дальнейшем будет обеззараживание всех водоводов. Со следующей недели планируем подать уже нормальную воду на город. Это очень и очень облегчит жизнь в этой ситуации", - сказал он.
Что касается освещения в городе, то, по словам главы администрации, сейчас восстановлено чуть более 30%, но к началу отопительного сезона стоит задача полностью осветить Волноваху.
"Также у нас идут работы по восстановлению газоснабжения. Хотя газа нет из-за поврежденного газопровода, но, тем не менее, шесть бригад работают по городу, и процент восстановления разрушенного у нас уже 80", - отметил Зинченко.
Он сообщил также, что интенсивными темпами идет восстановление железнодорожной больницы, станции переливания крови, которую планируется запустить уже в декабре.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
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