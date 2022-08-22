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Пользователи ВКонтакте рассказали, когда начинают готовиться к 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, когда начинают готовиться к 1 сентября
Пользователи ВКонтакте рассказали, когда начинают готовиться к 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, когда начинают готовиться к 1 сентября
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:06
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, готовятся ли они уже к началу учебного года. Варианты ответа были: да, собираюсь заранее; начну в конце августа; у меня и так все есть. Также пользователь мог ответить, что не готовится вообще.В итоге большинство подписчиков ответили, что вообще не готовятся. Так проголосовали 55% опрошенных. На втором месте оказались те, кто собирается заранее — около 25% проголосовавших. Меньше всего подписчиков ответили, что у них и так все есть — около 8%.В комментариях некоторые подписчики рассказали, что давно закончили учебу, а детей у них пока нет. Поэтому подготовка к Дню знаний для них сейчас не актуальна.
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вконтакте, общество
ВКонтакте, Общество
18:06 22.08.2022
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, когда начинают готовиться к 1 сентября

© Depositphotos / poznyakovШкольные канцелярские товары
Школьные канцелярские товары - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / poznyakov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, готовятся ли они уже к началу учебного года.
Варианты ответа были: да, собираюсь заранее; начну в конце августа; у меня и так все есть. Также пользователь мог ответить, что не готовится вообще.
В итоге большинство подписчиков ответили, что вообще не готовятся. Так проголосовали 55% опрошенных. На втором месте оказались те, кто собирается заранее — около 25% проголосовавших. Меньше всего подписчиков ответили, что у них и так все есть — около 8%.

В комментариях некоторые подписчики рассказали, что давно закончили учебу, а детей у них пока нет. Поэтому подготовка к Дню знаний для них сейчас не актуальна.
 
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