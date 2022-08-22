https://ria.ru/20220822/vkontakte-1811386236.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, когда начинают готовиться к 1 сентября

Пользователи ВКонтакте рассказали, когда начинают готовиться к 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, когда начинают готовиться к 1 сентября

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:06

2022-08-22T18:06

2022-08-22T18:06

вконтакте

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570429175_0:219:2730:1755_1920x0_80_0_0_e6635dd05ee6b9e258e6bd0735eb39cf.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, готовятся ли они уже к началу учебного года. Варианты ответа были: да, собираюсь заранее; начну в конце августа; у меня и так все есть. Также пользователь мог ответить, что не готовится вообще.В итоге большинство подписчиков ответили, что вообще не готовятся. Так проголосовали 55% опрошенных. На втором месте оказались те, кто собирается заранее — около 25% проголосовавших. Меньше всего подписчиков ответили, что у них и так все есть — около 8%.В комментариях некоторые подписчики рассказали, что давно закончили учебу, а детей у них пока нет. Поэтому подготовка к Дню знаний для них сейчас не актуальна.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте, общество