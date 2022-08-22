https://ria.ru/20220822/vef-1811236783.html
Бизнес-диалог “Россия – Монголия” пройдет на ВЭФ
Бизнес-диалог “Россия – Монголия” пройдет на ВЭФ - РИА Новости, 22.08.2022
Бизнес-диалог “Россия – Монголия” пройдет на ВЭФ
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:58
2022-08-22T11:58
2022-08-22T17:26
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811236658_0:0:1148:647_1920x0_80_0_0_6e3babd18a3f048e385b90062303cc75.jpg
МОСКВА, 22 авг - Фонд " Росконгресс". В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Улзийсайханы Энхтувшином.Основной повесткой встречи стало обсуждение участия делегации Монголии в Восточном экономическом форуме, главная тема которого "На пути к многополярному миру"."Отношения между Россией и Монголией носят стратегический характер, это закреплено Договором о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией, подписанным в 2019 г. Товарооборот между Россией и Монголией растет, и мы надеемся, что по итогам 2022 года он преодолеет отметку в 2 миллиарда долларов, а бизнес-диалог “Россия – Монголия” на площадке Форума станет отличным акселератором", – отметил Антон Кобяков.Большой потенциал существует в наращивании экспорта из Монголии, особенно традиционных монгольских товаров животноводческого происхождения в районы Сибири и Дальнего Востока. Также большие перспективы имеет сотрудничество между странами в сферах сельского хозяйства, взаимного туризма и медицины, именно эти направления будут обсуждаться в рамках деловой программы ВЭФ-2022."В 2021 году отмечалось 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, и был успешно реализован совместный план празднования этой исторической даты. Уверен, что участие в Восточном экономическом форуме будет иметь практическое значение для расширения двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Улзийсайханы Энхтувшин.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811236658_0:0:1020:764_1920x0_80_0_0_a8abd3b4e835c54387ffa0b676322cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 22 авг - Фонд " Росконгресс". В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Улзийсайханы Энхтувшином.
Основной повесткой встречи стало обсуждение участия делегации Монголии в Восточном экономическом форуме, главная тема которого "На пути к многополярному миру".
"Отношения между Россией и Монголией носят стратегический характер, это закреплено Договором о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией, подписанным в 2019 г. Товарооборот между Россией и Монголией растет, и мы надеемся, что по итогам 2022 года он преодолеет отметку в 2 миллиарда долларов, а бизнес-диалог “Россия – Монголия” на площадке Форума станет отличным акселератором", – отметил Антон Кобяков.
Большой потенциал существует в наращивании экспорта из Монголии, особенно традиционных монгольских товаров животноводческого происхождения в районы Сибири и Дальнего Востока. Также большие перспективы имеет сотрудничество между странами в сферах сельского хозяйства, взаимного туризма и медицины, именно эти направления будут обсуждаться в рамках деловой программы ВЭФ-2022.
"В 2021 году отмечалось 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, и был успешно реализован совместный план празднования этой исторической даты. Уверен, что участие в Восточном экономическом форуме будет иметь практическое значение для расширения двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Улзийсайханы Энхтувшин.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.