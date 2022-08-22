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Бизнес-диалог “Россия – Монголия” пройдет на ВЭФ

Бизнес-диалог “Россия – Монголия” пройдет на ВЭФ - РИА Новости, 22.08.2022

Бизнес-диалог “Россия – Монголия” пройдет на ВЭФ

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:58

2022-08-22T11:58

2022-08-22T17:26

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МОСКВА, 22 авг - Фонд " Росконгресс". В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Улзийсайханы Энхтувшином.Основной повесткой встречи стало обсуждение участия делегации Монголии в Восточном экономическом форуме, главная тема которого "На пути к многополярному миру"."Отношения между Россией и Монголией носят стратегический характер, это закреплено Договором о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией, подписанным в 2019 г. Товарооборот между Россией и Монголией растет, и мы надеемся, что по итогам 2022 года он преодолеет отметку в 2 миллиарда долларов, а бизнес-диалог “Россия – Монголия” на площадке Форума станет отличным акселератором", – отметил Антон Кобяков.Большой потенциал существует в наращивании экспорта из Монголии, особенно традиционных монгольских товаров животноводческого происхождения в районы Сибири и Дальнего Востока. Также большие перспективы имеет сотрудничество между странами в сферах сельского хозяйства, взаимного туризма и медицины, именно эти направления будут обсуждаться в рамках деловой программы ВЭФ-2022."В 2021 году отмечалось 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, и был успешно реализован совместный план празднования этой исторической даты. Уверен, что участие в Восточном экономическом форуме будет иметь практическое значение для расширения двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Улзийсайханы Энхтувшин.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы