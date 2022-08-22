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Пограничники Узбекистана задержали 24 афганца
Пограничники Узбекистана задержали 24 афганца - РИА Новости, 22.08.2022
Пограничники Узбекистана задержали 24 афганца
Пограничники Узбекистана задержали 24 нарушителя со стороны Афганистана, которые оказали сопротивление, сообщает пресс-служба узбекистанских пограничных войск... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:18
2022-08-22T22:18
2022-08-22T22:18
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ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Пограничники Узбекистана задержали 24 нарушителя со стороны Афганистана, которые оказали сопротивление, сообщает пресс-служба узбекистанских пограничных войск Службы госбезопасности.По данным пресс-службы, 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области Узбекистана была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших госграницу и причаливших к вышеупомянутому острову на своих лодках."Прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана нарушителями было оказано сопротивление. Благодаря проведенной операции все нарушители госграницы Узбекистана (всего 24) были задержаны для установления их личности и проведения следственных мероприятий", - говорится в сообщении погранведомства.Причиной пограничного инцидента является незаконная добыча корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана, уточнили в пресс-службе. "В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений Пограничных войск Узбекистана", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809885057.html
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в мире, узбекистан, афганистан
В мире, Узбекистан, Афганистан
Пограничники Узбекистана задержали 24 афганца
В Узбекистане пограничники задержали 24 нарушителя границы со стороны Афганистана