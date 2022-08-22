Бывший вице-мэр Ставрополя предстанет перед судом за организацию убийств
Бывший вице-мэр Ставрополя Уткин предстанет перед судом за организацию убийств двух мужчин
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Бывший вице-мэр Ставрополя предстанет перед судом за организацию убийства двух мужчин, которые, в свою очередь, пытались убить его, сообщила пресс-служба СК РФ.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Уткине.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего вице-мэра города Ставрополя. Он обвиняется в совершении преступления... "организация убийства"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - рассказали в ведомстве.
По данным СК, в октябре 2004 года двое мужчин хотели получить имущество организации, учредителем которой являлся бывший вице-мэр. Для этого они взорвали взрывное устройство возле дома экс-чиновника, когда тот выезжал на авто со двора. Однако взрывчатка сработала поздно, в результате чего вице-мэр остался жив.
В конце 2004 года с чиновник решил отомстить преступникам, поэтому организовал покушение уже на их убийство. Для преступления он привлек полицейского, который должен был привезти двух мужчин к месту, а также девятерых бандитов, которые и должны были совершить убийство.
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В январе и феврале 2005 года подчиненные полицейского привезли поочередно мужчин на территорию пивоваренного завода в Пятигорске и передали их бандитам. После убийства тела закопали в заранее подготовленные ямы в лесах кавказских Минеральных Вод.
В СК добавили, что члены вооруженной группы еще в 2010-2012 годах получили сроки за убийство по найму, бывшему полицейскому вынесли обвинительный приговор в августе 2022 года.
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