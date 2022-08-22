16:19 22.08.2022 (обновлено: 16:43 22.08.2022)
Философ Александр Дугин впервые прокомментировал гибель дочери
Философ Александр Дугин назвал убийство дочери Дарьи подлым преступлением
Александр Дугин. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Известный общественный деятель, философ Александр Дугин, комментируя гибель своей дочери, заявил, что враги России ее подло, исподтишка убили, сама Дарья Дугина никогда не призывала к насилию и войне, текст обращения опубликовал основатель канала "Царьград" Константин Малофеев.
"Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили", - говорится в обращении.
Он отметил, что Дарью хотели воспитать умницей и героем.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" в Москве, подробности будут известны позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе телецентра.