https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811347279.html

Философ Александр Дугин впервые прокомментировал гибель дочери

Философ Александр Дугин впервые прокомментировал гибель дочери - РИА Новости, 22.08.2022

Философ Александр Дугин впервые прокомментировал гибель дочери

Известный общественный деятель, философ Александр Дугин, комментируя гибель своей дочери, заявил, что враги России ее подло, исподтишка убили, сама Дарья Дугина РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:19

2022-08-22T16:19

2022-08-22T16:43

россия

происшествия

александр дугин

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Известный общественный деятель, философ Александр Дугин, комментируя гибель своей дочери, заявил, что враги России ее подло, исподтишка убили, сама Дарья Дугина никогда не призывала к насилию и войне, текст обращения опубликовал основатель канала "Царьград" Константин Малофеев."Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили", - говорится в обращении.Он отметил, что Дарью хотели воспитать умницей и героем.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она возвращалась после участия в фестивале. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.Прощание с Дарьей Дугиной пройдет в телецентре "Останкино" в Москве, подробности будут известны позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе телецентра.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811344678.html

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московская область (подмосковье)

одинцовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, александр дугин, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, московская область (подмосковье), одинцовский район