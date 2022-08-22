Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае вынесли приговор подозреваемому в убийстве девочки - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811326571.html
В Пермском крае вынесли приговор подозреваемому в убийстве девочки
В Пермском крае вынесли приговор подозреваемому в убийстве девочки - РИА Новости, 22.08.2022
В Пермском крае вынесли приговор подозреваемому в убийстве девочки
Подозреваемому по делу об убийстве шестилетней девочки в Пермском крае суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:17
2022-08-22T15:17
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемому по делу об убийстве шестилетней девочки в Пермском крае суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми.Дело об убийстве шестилетней девочки из пермского посёлка Верхнечусовские Городки было возбуждено следствием после пропажи ребенка 12 августа. Малышка пошла в магазин и не вернулась домой. Её искали более 600 человек, правоохранители, волонтеры и местные жители. Тело погибшей было найдено в ночь на 15 августа в поселковом пожарном колодце с водой, расположенном за магазином, в который она отправилась. Расследование дела продолжается, назначены экспертизы."Мужчине в пятницу, 19 августа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сообщил представитель Свердловского районного суда Перми, добавив, что решение может быть обжаловано в течение трех дней.Адвокат арестованного жителя пермских Верхнечусовских Городков рассказала РИА Новости, что мужчине не было предъявлено обвинение."У него статус подозреваемого по делу об убийстве малолетнего. Завтра решится вопрос, будем обжаловать меру пресечения или нет. Прямых доказательств (виновности подзащитного – ред.) пока в материалах, которые имеются в деле, нет, только лишь косвенные", — сообщила адвокат Мария Евтеева.Она пояснила, что на заседании мужчина заявлял о своей невиновности. Заседание об избрании меры пресечения в суде проходило в закрытом режиме, так как дело касается ребенка.Местные СМИ писали, что 46-летнего жителя поселка задержали несколько дней назад. Он проживал вблизи колодца, где было найдено тело девочки. При этом мужчина участвовал в ее поисках. Также указывалось, что якобы 28 лет назад он совершил тяжкое преступление, в котором фигурировал ребенок. Суд назначил виновному 15 лет, а через 10 лет мужчина освободился по УДО, после чего женился, у него трое детей. По словам его адвоката, дети мужчины во время разбирательств оставались у бабушки.
https://ria.ru/20220818/raneniya-1810500201.html
https://ria.ru/20220822/arest-1811254246.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
15:17 22.08.2022
 
В Пермском крае вынесли приговор подозреваемому в убийстве девочки

В Пермском крае подозреваемого в убийстве шестилетней девочки арестовали на два месяца

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемому по делу об убийстве шестилетней девочки в Пермском крае суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми.
Дело об убийстве шестилетней девочки из пермского посёлка Верхнечусовские Городки было возбуждено следствием после пропажи ребенка 12 августа. Малышка пошла в магазин и не вернулась домой. Её искали более 600 человек, правоохранители, волонтеры и местные жители. Тело погибшей было найдено в ночь на 15 августа в поселковом пожарном колодце с водой, расположенном за магазином, в который она отправилась. Расследование дела продолжается, назначены экспертизы.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:13
В Томской области мужчина получил ножевые ранения от возлюбленной
"Мужчине в пятницу, 19 августа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сообщил представитель Свердловского районного суда Перми, добавив, что решение может быть обжаловано в течение трех дней.
Адвокат арестованного жителя пермских Верхнечусовских Городков рассказала РИА Новости, что мужчине не было предъявлено обвинение.
"У него статус подозреваемого по делу об убийстве малолетнего. Завтра решится вопрос, будем обжаловать меру пресечения или нет. Прямых доказательств (виновности подзащитного – ред.) пока в материалах, которые имеются в деле, нет, только лишь косвенные", — сообщила адвокат Мария Евтеева.
Она пояснила, что на заседании мужчина заявлял о своей невиновности. Заседание об избрании меры пресечения в суде проходило в закрытом режиме, так как дело касается ребенка.
Местные СМИ писали, что 46-летнего жителя поселка задержали несколько дней назад. Он проживал вблизи колодца, где было найдено тело девочки. При этом мужчина участвовал в ее поисках. Также указывалось, что якобы 28 лет назад он совершил тяжкое преступление, в котором фигурировал ребенок. Суд назначил виновному 15 лет, а через 10 лет мужчина освободился по УДО, после чего женился, у него трое детей. По словам его адвоката, дети мужчины во время разбирательств оставались у бабушки.
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
12:44
Суд арестовал россиянина, планировавшего передать за рубеж сырье для ОМП
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала