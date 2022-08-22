https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811326571.html

В Пермском крае вынесли приговор подозреваемому в убийстве девочки

В Пермском крае вынесли приговор подозреваемому в убийстве девочки - РИА Новости, 22.08.2022

В Пермском крае вынесли приговор подозреваемому в убийстве девочки

Подозреваемому по делу об убийстве шестилетней девочки в Пермском крае суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:17

2022-08-22T15:17

2022-08-22T15:17

происшествия

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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Подозреваемому по делу об убийстве шестилетней девочки в Пермском крае суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми.Дело об убийстве шестилетней девочки из пермского посёлка Верхнечусовские Городки было возбуждено следствием после пропажи ребенка 12 августа. Малышка пошла в магазин и не вернулась домой. Её искали более 600 человек, правоохранители, волонтеры и местные жители. Тело погибшей было найдено в ночь на 15 августа в поселковом пожарном колодце с водой, расположенном за магазином, в который она отправилась. Расследование дела продолжается, назначены экспертизы."Мужчине в пятницу, 19 августа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сообщил представитель Свердловского районного суда Перми, добавив, что решение может быть обжаловано в течение трех дней.Адвокат арестованного жителя пермских Верхнечусовских Городков рассказала РИА Новости, что мужчине не было предъявлено обвинение."У него статус подозреваемого по делу об убийстве малолетнего. Завтра решится вопрос, будем обжаловать меру пресечения или нет. Прямых доказательств (виновности подзащитного – ред.) пока в материалах, которые имеются в деле, нет, только лишь косвенные", — сообщила адвокат Мария Евтеева.Она пояснила, что на заседании мужчина заявлял о своей невиновности. Заседание об избрании меры пресечения в суде проходило в закрытом режиме, так как дело касается ребенка.Местные СМИ писали, что 46-летнего жителя поселка задержали несколько дней назад. Он проживал вблизи колодца, где было найдено тело девочки. При этом мужчина участвовал в ее поисках. Также указывалось, что якобы 28 лет назад он совершил тяжкое преступление, в котором фигурировал ребенок. Суд назначил виновному 15 лет, а через 10 лет мужчина освободился по УДО, после чего женился, у него трое детей. По словам его адвоката, дети мужчины во время разбирательств оставались у бабушки.

https://ria.ru/20220818/raneniya-1810500201.html

https://ria.ru/20220822/arest-1811254246.html

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происшествия