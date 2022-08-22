https://ria.ru/20220822/turtsiya-1811191872.html
СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека
СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое ранены в ДТП с грузовиком в турецкой Мугле, пишет в понедельник газета Star. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T07:47
2022-08-22T07:47
2022-08-22T07:47
в мире
мугла (провинция)
турция
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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое ранены в ДТП с грузовиком в турецкой Мугле, пишет в понедельник газета Star."В районе Сейдикемер города Мугла 4 человека погибли и 3 человека получили ранения в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем", - пишет издание.Уточняется, что в связи с аварией движение транспортных средств осуществлялось в контролируемом режиме по альтернативным маршрутам.
https://ria.ru/20220822/dtp-1811189953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мугла (провинция), турция
В мире, Мугла (провинция), Турция
СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека
Star: в ДТП с грузовиком в турецкой Мугле погибли четыре человека, трое ранены