https://ria.ru/20220822/turtsiya-1811191872.html

СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека

СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека

Четыре человека погибли, трое ранены в ДТП с грузовиком в турецкой Мугле, пишет в понедельник газета Star. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T07:47

2022-08-22T07:47

2022-08-22T07:47

в мире

мугла (провинция)

турция

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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое ранены в ДТП с грузовиком в турецкой Мугле, пишет в понедельник газета Star."В районе Сейдикемер города Мугла 4 человека погибли и 3 человека получили ранения в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем", - пишет издание.Уточняется, что в связи с аварией движение транспортных средств осуществлялось в контролируемом режиме по альтернативным маршрутам.

https://ria.ru/20220822/dtp-1811189953.html

мугла (провинция)

турция

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Максим Горбачев

в мире, мугла (провинция), турция