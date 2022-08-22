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СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека - РИА Новости, 22.08.2022
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СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека
СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое ранены в ДТП с грузовиком в турецкой Мугле, пишет в понедельник газета Star. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T07:47
2022-08-22T07:47
в мире
мугла (провинция)
турция
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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое ранены в ДТП с грузовиком в турецкой Мугле, пишет в понедельник газета Star."В районе Сейдикемер города Мугла 4 человека погибли и 3 человека получили ранения в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем", - пишет издание.Уточняется, что в связи с аварией движение транспортных средств осуществлялось в контролируемом режиме по альтернативным маршрутам.
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мугла (провинция)
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60
в мире, мугла (провинция), турция
В мире, Мугла (провинция), Турция
07:47 22.08.2022
 
СМИ: в ДТП с грузовиком в Турции погибли четыре человека

Star: в ДТП с грузовиком в турецкой Мугле погибли четыре человека, трое ранены

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое ранены в ДТП с грузовиком в турецкой Мугле, пишет в понедельник газета Star.
"В районе Сейдикемер города Мугла 4 человека погибли и 3 человека получили ранения в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем", - пишет издание.
Япония - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
07:17
СМИ: двое из пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Японии умерли
Уточняется, что в связи с аварией движение транспортных средств осуществлялось в контролируемом режиме по альтернативным маршрутам.
 
В миреМугла (провинция)Турция
 
 
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