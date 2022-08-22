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Туркмения предложит ООН принять три резолюции в области мира и безопасности - РИА Новости, 22.08.2022
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Туркмения предложит ООН принять три резолюции в области мира и безопасности
Туркмения предложит ООН принять три резолюции в области мира и безопасности - РИА Новости, 22.08.2022
Туркмения предложит ООН принять три резолюции в области мира и безопасности
Туркмения на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре, предложит принять три резолюции в сфере обеспечения мира и безопасности,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:45
2022-08-22T14:45
в мире
туркмения
ашхабад
оон
генеральная ассамблея оон
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АШХАБАД, 22 авг - РИА Новости. Туркмения на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре, предложит принять три резолюции в сфере обеспечения мира и безопасности, сообщает в понедельник туркменский МИД.В документе отмечается, что в ходе предстоящей 77-й сессии Генассамблеи ключевым направлением деятельности Туркмении станет обеспечение и сохранение всеобщего прочного и долгосрочного мира, безопасности и устойчивого развития.По мнению Ашхабада, "одним из условий достижения всеобщего мира и безопасности является создание диалоговых платформ по различным вопросам, как части общего процесса многостороннего конструктивного и равноправного общения государств".В этой связи, отмечая значимость принятой в июле 2022 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозглашающей Центральную Азию зоной мира, доверия и сотрудничества, Ашхабад вынесет на рассмотрение Генассамблеи предложение об объявлении 2025 года "Годом мира и доверия".Также, сообщили в МИД, учитывая, что в декабре 2022 года отмечается 15-летие создания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Туркменистан намерен представить на рассмотрение Генассамблеи проект очередной резолюции о роли центра, отразив в этом документе значимые события последних лет, включая провозглашение зоны мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии. Кроме того, Ашхабад, продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, намерен инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН "Диалог - гарантия мира"."По мнению Туркменистана, через принятие такого документа будет подтверждена принципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликтных ситуаций, какими бы сложными они ни представлялись", - подчеркивается в документе, посвящённом приоритетным позициям Туркменистана на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20220819/turkmeniya-1810784120.html
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в мире, туркмения, ашхабад, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Туркмения, Ашхабад, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
14:45 22.08.2022
 
Туркмения предложит ООН принять три резолюции в области мира и безопасности

Туркмения предложит ООН принять три резолюции в области мира, безопасности и развития

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АШХАБАД, 22 авг - РИА Новости. Туркмения на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре, предложит принять три резолюции в сфере обеспечения мира и безопасности, сообщает в понедельник туркменский МИД.
В документе отмечается, что в ходе предстоящей 77-й сессии Генассамблеи ключевым направлением деятельности Туркмении станет обеспечение и сохранение всеобщего прочного и долгосрочного мира, безопасности и устойчивого развития.
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По мнению Ашхабада, "одним из условий достижения всеобщего мира и безопасности является создание диалоговых платформ по различным вопросам, как части общего процесса многостороннего конструктивного и равноправного общения государств".
В этой связи, отмечая значимость принятой в июле 2022 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозглашающей Центральную Азию зоной мира, доверия и сотрудничества, Ашхабад вынесет на рассмотрение Генассамблеи предложение об объявлении 2025 года "Годом мира и доверия".
Также, сообщили в МИД, учитывая, что в декабре 2022 года отмечается 15-летие создания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Туркменистан намерен представить на рассмотрение Генассамблеи проект очередной резолюции о роли центра, отразив в этом документе значимые события последних лет, включая провозглашение зоны мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии. Кроме того, Ашхабад, продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, намерен инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН "Диалог - гарантия мира".
"По мнению Туркменистана, через принятие такого документа будет подтверждена принципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликтных ситуаций, какими бы сложными они ни представлялись", - подчеркивается в документе, посвящённом приоритетным позициям Туркменистана на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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