https://ria.ru/20220822/turizm-1811213937.html

Правительство утвердило план по развитию туризма до 2035 года

Правительство утвердило план по развитию туризма до 2035 года - РИА Новости, 22.08.2022

Правительство утвердило план по развитию туризма до 2035 года

Правительство России утвердило план мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года, в него вошло более 65 мероприятий, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:23

2022-08-22T10:23

2022-08-22T10:23

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года, в него вошло более 65 мероприятий, сообщила пресс-служба кабмина."План (мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года - ред.) включает более 65 мероприятий и содержит целый комплекс мер государственной поддержки отрасли. В их числе – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма", - говорится в сообщении.Планом также предусмотрено финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов.Кроме того, для развития культурно-познавательного туризма запланирован ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов."Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале", - добавили в кабмине.Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и будет опубликован в ближайшее время.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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