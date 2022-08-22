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Правительство утвердило план по развитию туризма до 2035 года - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
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Правительство утвердило план по развитию туризма до 2035 года
Правительство утвердило план по развитию туризма до 2035 года - РИА Новости, 22.08.2022
Правительство утвердило план по развитию туризма до 2035 года
Правительство России утвердило план мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года, в него вошло более 65 мероприятий, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:23
2022-08-22T10:23
туризм
туризм
новости - туризм
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года, в него вошло более 65 мероприятий, сообщила пресс-служба кабмина."План (мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года - ред.) включает более 65 мероприятий и содержит целый комплекс мер государственной поддержки отрасли. В их числе – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма", - говорится в сообщении.Планом также предусмотрено финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов.Кроме того, для развития культурно-познавательного туризма запланирован ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов."Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале", - добавили в кабмине.Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и будет опубликован в ближайшее время.
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туризм, новости - туризм, россия, михаил мишустин, правительство рф
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
10:23 22.08.2022
 
Правительство утвердило план по развитию туризма до 2035 года

Правительство утвердило план из более чем 65 мероприятий по развитию туризма до 2035 года

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года, в него вошло более 65 мероприятий, сообщила пресс-служба кабмина.
"План (мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года - ред.) включает более 65 мероприятий и содержит целый комплекс мер государственной поддержки отрасли. В их числе – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма", - говорится в сообщении.
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Планом также предусмотрено финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов.
Кроме того, для развития культурно-познавательного туризма запланирован ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов.
"Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале", - добавили в кабмине.
Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и будет опубликован в ближайшее время.
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