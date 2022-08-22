Правительство утвердило план по развитию туризма до 2035 года
Правительство утвердило план из более чем 65 мероприятий по развитию туризма до 2035 года
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года, в него вошло более 65 мероприятий, сообщила пресс-служба кабмина.
"План (мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года - ред.) включает более 65 мероприятий и содержит целый комплекс мер государственной поддержки отрасли. В их числе – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма", - говорится в сообщении.
Планом также предусмотрено финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов.
Кроме того, для развития культурно-познавательного туризма запланирован ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов.
"Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале", - добавили в кабмине.
Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и будет опубликован в ближайшее время.