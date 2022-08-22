https://ria.ru/20220822/trikolor-1811236050.html

В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли триколор

В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли триколор - РИА Новости, 22.08.2022

В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли триколор

Большой российский триколор подняли на главной площади в Волчанске Харьковской области в торжественной обстановке в День государственного флага. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:53

2022-08-22T11:53

2022-08-22T11:53

россия

харьковская область

волчанск

парк "патриот"

день государственного флага россии

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 22 авг – РИА Новости. Большой российский триколор подняли на главной площади в Волчанске Харьковской области в торжественной обстановке в День государственного флага.Честь поднять флаг выпала местному ветерану Владимиру Чмалю и восьмилетнему школьнику Тихону.Также по случаю праздника в ДК состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил РФ Западного военного округа для местных жителей.Замглавы городской ВГА Николай Лесников напомнил землякам, что они с Россией один народ."Нас нельзя разъединить, российский флаг - это символ стабильности и мира, наше будущее возможно только с Россией", - заявил он.Также праздник в Волчанске посетил директор петербургского "Парка Патриот" Андрей Кононов, который привез в Волчанск большую партию оборудования для городской детской музыкальной школы."Вспоминая нашу историю и последние годы прошлого века, мы знаем, что и украинцы, и русские сражались плечом к плечу за нашу общую Родину... Конечно, вместе мы победим, это наша общая земля", - подчеркнул Кононов на встрече с местными жителями.Во вторник, 23 августа на территории региона пройдут праздничные мероприятия по случаю годовщины освобождения Харькова Красной армией от немецко-фашистских захватчиков.На днях в Волчанске ждут крупную партию гуманитарной помощи из России общим весом в 128 тонн, из которых 62 тонны - это продукты питания, 49 тонн - детские товары, а оставшиеся 17 - строительные материалы.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

https://ria.ru/20220806/flag-1807713973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, харьковская область, волчанск, парк "патриот", день государственного флага россии