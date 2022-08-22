https://ria.ru/20220822/trikolor-1811236050.html
В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли триколор
В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли триколор - РИА Новости, 22.08.2022
В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли триколор
Большой российский триколор подняли на главной площади в Волчанске Харьковской области в торжественной обстановке в День государственного флага. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:53
2022-08-22T11:53
2022-08-22T11:53
россия
харьковская область
волчанск
парк "патриот"
день государственного флага россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794862962_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_deded6ac1ca86217c22d284fa6fe859a.jpg
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 22 авг – РИА Новости. Большой российский триколор подняли на главной площади в Волчанске Харьковской области в торжественной обстановке в День государственного флага.Честь поднять флаг выпала местному ветерану Владимиру Чмалю и восьмилетнему школьнику Тихону.Также по случаю праздника в ДК состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил РФ Западного военного округа для местных жителей.Замглавы городской ВГА Николай Лесников напомнил землякам, что они с Россией один народ."Нас нельзя разъединить, российский флаг - это символ стабильности и мира, наше будущее возможно только с Россией", - заявил он.Также праздник в Волчанске посетил директор петербургского "Парка Патриот" Андрей Кононов, который привез в Волчанск большую партию оборудования для городской детской музыкальной школы."Вспоминая нашу историю и последние годы прошлого века, мы знаем, что и украинцы, и русские сражались плечом к плечу за нашу общую Родину... Конечно, вместе мы победим, это наша общая земля", - подчеркнул Кононов на встрече с местными жителями.Во вторник, 23 августа на территории региона пройдут праздничные мероприятия по случаю годовщины освобождения Харькова Красной армией от немецко-фашистских захватчиков.На днях в Волчанске ждут крупную партию гуманитарной помощи из России общим весом в 128 тонн, из которых 62 тонны - это продукты питания, 49 тонн - детские товары, а оставшиеся 17 - строительные материалы.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
https://ria.ru/20220806/flag-1807713973.html
https://ria.ru/20220822/flag-1811193736.html
https://ria.ru/20220822/flag-1810790421.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794862962_598:214:3044:2048_1920x0_80_0_0_8fe1289e3fa5a2b1990bf1bfd1260937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, волчанск, парк "патриот", день государственного флага россии
Россия, Харьковская область, Волчанск, парк "Патриот", День Государственного флага России
В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли триколор
В Волчанске Харьковской области в День флага России торжественно подняли триколор
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 22 авг – РИА Новости. Большой российский триколор подняли на главной площади в Волчанске Харьковской области в торжественной обстановке в День государственного флага.
Честь поднять флаг выпала местному ветерану Владимиру Чмалю и восьмилетнему школьнику Тихону.
Также по случаю праздника в ДК состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил РФ
Западного военного округа для местных жителей.
Замглавы городской ВГА Николай Лесников напомнил землякам, что они с Россией один народ.
"Нас нельзя разъединить, российский флаг - это символ стабильности и мира, наше будущее возможно только с Россией", - заявил он.
Также праздник в Волчанске
посетил директор петербургского "Парка Патриот
" Андрей Кононов, который привез в Волчанск большую партию оборудования для городской детской музыкальной школы.
"Вспоминая нашу историю и последние годы прошлого века, мы знаем, что и украинцы, и русские сражались плечом к плечу за нашу общую Родину... Конечно, вместе мы победим, это наша общая земля", - подчеркнул Кононов на встрече с местными жителями.
Во вторник, 23 августа на территории региона пройдут праздничные мероприятия по случаю годовщины освобождения Харькова
Красной армией от немецко-фашистских захватчиков.
На днях в Волчанске ждут крупную партию гуманитарной помощи из России общим весом в 128 тонн, из которых 62 тонны - это продукты питания, 49 тонн - детские товары, а оставшиеся 17 - строительные материалы.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".