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В Telegram допустили создание платформы по продаже имен пользователей - РИА Новости, 22.08.2022
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В Telegram допустили создание платформы по продаже имен пользователей
В Telegram допустили создание платформы по продаже имен пользователей - РИА Новости, 22.08.2022
В Telegram допустили создание платформы по продаже имен пользователей
Основатель Telegram Павел Дуров допустил создание на базе мессенджера платформы по продаже имён пользователей через аукционы. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:17
2022-08-22T21:18
технологии
telegram (приложение)
павел дуров
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров допустил создание на базе мессенджера платформы по продаже имён пользователей через аукционы."Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные @ usernames (имена пользователей - ред.), ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me адресов, таких как @storm или @royal, все четырехбуквенные имена пользователей могут быть доступны для продажи (@bank, @club, @game, @gift)", - написал Дуров в своём Telegram-канале.По его словам, это создало бы новую платформу, на которой владельцы имен пользователей могли бы передавать их заинтересованным сторонам в защищенных сделках – с правом собственности, защищенным на блокчейне с помощью смарт-контрактов, подобных NFT. "Другие элементы экосистемы Telegram, включая каналы, стикеры или смайлики, позже также могут стать частью этого рынка", - отметил Дуров.Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.
https://ria.ru/20220427/telegram-1785844619.html
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технологии, telegram (приложение), павел дуров
Технологии, Telegram (приложение), Павел Дуров
21:17 22.08.2022 (обновлено: 21:18 22.08.2022)
 
В Telegram допустили создание платформы по продаже имен пользователей

Создатель Telegram Дуров допустил появление платформы по продаже имен пользователей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров допустил создание на базе мессенджера платформы по продаже имён пользователей через аукционы.
"Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные @ usernames (имена пользователей - ред.), ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me адресов, таких как @storm или @royal, все четырехбуквенные имена пользователей могут быть доступны для продажи (@bank, @club, @game, @gift)", - написал Дуров в своём Telegram-канале.
По его словам, это создало бы новую платформу, на которой владельцы имен пользователей могли бы передавать их заинтересованным сторонам в защищенных сделках – с правом собственности, защищенным на блокчейне с помощью смарт-контрактов, подобных NFT. "Другие элементы экосистемы Telegram, включая каналы, стикеры или смайлики, позже также могут стать частью этого рынка", - отметил Дуров.
Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.
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