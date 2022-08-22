https://ria.ru/20220822/telegram-1811433960.html

В Telegram допустили создание платформы по продаже имен пользователей

В Telegram допустили создание платформы по продаже имен пользователей - РИА Новости, 22.08.2022

В Telegram допустили создание платформы по продаже имен пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров допустил создание на базе мессенджера платформы по продаже имён пользователей через аукционы. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:17

2022-08-22T21:17

2022-08-22T21:18

технологии

telegram (приложение)

павел дуров

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров допустил создание на базе мессенджера платформы по продаже имён пользователей через аукционы."Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные @ usernames (имена пользователей - ред.), ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me адресов, таких как @storm или @royal, все четырехбуквенные имена пользователей могут быть доступны для продажи (@bank, @club, @game, @gift)", - написал Дуров в своём Telegram-канале.По его словам, это создало бы новую платформу, на которой владельцы имен пользователей могли бы передавать их заинтересованным сторонам в защищенных сделках – с правом собственности, защищенным на блокчейне с помощью смарт-контрактов, подобных NFT. "Другие элементы экосистемы Telegram, включая каналы, стикеры или смайлики, позже также могут стать частью этого рынка", - отметил Дуров.Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.

https://ria.ru/20220427/telegram-1785844619.html

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технологии, telegram (приложение), павел дуров