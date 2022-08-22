https://ria.ru/20220822/tayvan-1811383357.html

В Пекине допустили вероятность встречи чиновников с делегатами Гоминьдана

В Пекине допустили вероятность встречи чиновников с делегатами Гоминьдана - РИА Новости, 22.08.2022

В Пекине допустили вероятность встречи чиновников с делегатами Гоминьдана

Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня допустила возможность встречи делегации оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан с представителями канцелярии и... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:01

2022-08-22T18:01

2022-08-22T18:01

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пекин

гоминьдан

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ПЕКИН, 22 авг - РИА Новости. Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня допустила возможность встречи делегации оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан с представителями канцелярии и местными органами власти на территории материкового Китая, несмотря на возмущение Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также на заявления представителей Гоминьдана о том, что делегация не будет встречаться с чиновниками.Делегация тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан, лояльной Пекину, во главе с ее зампредом Эндрю Ся в воскресенье официально начала свою поездку в материковую часть Китая. Как сообщили в партии, в ходе визита делегаты не поедут в Пекин и не будут встречаться с высокопоставленными чиновниками. Делегация посетит провинцию Фуцзянь, Чжэцзян, дельты Жемчужной реки и реки Янцзы, которые являются местами сосредоточения тайваньцев, проживающих, работающих и учащихся на материке. Поездка возмущает правящую Демократическую прогрессивную партию Тайваня, по словам главы администрации острова, "поездка не только расстроила народ Тайваня, но и подала ложные сигналы международному сообществу"."На протяжении многих лет Компартия Китая и партия Гоминьдан поддерживают взаимное доверие и укрепляют обмены и сотрудничества на базе "Консенсуса 1992 года" и совместного противодействия осуществлению "независимости Тайваня". Это содействует мирному развитию отношений по две стороны Тайваньского пролива, а также повышению уровня благосостояния соотечественников на двух его берегах, поддержанию мира и стабильности в регионе. Приезд зампреда партии Гоминьдан Эндрю Ся, а также общение делегации с представителями канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня и местными органами власти являются вполне обоснованными, в этом нет ничего удивительного", - заявил в понедельник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.По его словам, "злонамеренные спекуляции Демократической прогрессивной партии Тайваня обнажили природу ее политики, которая строится на упорном стремлении к "независимости", на провокациях против материкового Китая, а также подрыве обмена, сотрудничества и мирного развития по две стороны пролива".На прошлой неделе тайваньские СМИ сообщали, что один из членов делегации Гоминьдан, глава отдела партии по делам материкового Китая Линь Цзуцзя, выступая по видеосвязи на конференции, в которой принимали участие чиновники и ученые КНР заявил, что "Тайвань привержен "Консенсусу 1992 года", а также что "Тайвань является частью материкового Китая". Выступление вызвало возмущение правящей партии Тайваня. В частности, зампредседателя совета по делам материкового Китая Цю Чуйчжэн заявил, что делегация партии Гоминьдан не должна "вторить позиции Компартии Китая и создавать с ней единый фронт, который может расколоть тайваньское общество", подчеркнув, что Тайвань отвергает Консенсус 1992 года, так как он не оставляет пространства для суверенитета острова.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220822/tayvan-1811259875.html

https://ria.ru/20220822/tayvan-1811194958.html

https://ria.ru/20220821/perepiska-1811084864.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, пекин, гоминьдан