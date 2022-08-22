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Отдых в сердце Узбекистана: зачем туристы приезжают в Ташкент летом - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
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Отдых в сердце Узбекистана: зачем туристы приезжают в Ташкент летом
Отдых в сердце Узбекистана: зачем туристы приезжают в Ташкент летом - РИА Новости, 22.08.2022
Отдых в сердце Узбекистана: зачем туристы приезжают в Ташкент летом
Число туристов из России растет в Узбекистане уже четвертый месяц подряд: только за один июль там побывали больше 61 тысячи соотечественников. О том, что манит... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T06:00
2022-08-22T06:00
фото
туризм
ташкент
туризм
туристы
отдых
узбекистан
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Число туристов из России растет в Узбекистане уже четвертый месяц подряд: только за один июль там побывали больше 61 тысячи соотечественников. О том, что манит отдыхающих в эту страну без моря и зачем туда ехать летом, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, ташкент, туризм, туристы, отдых, узбекистан, природа, музеи, куда поехать
Фото, Туризм, Ташкент, Туризм, туристы, Отдых, Узбекистан, природа, Музеи, куда поехать
06:00 22.08.2022
 
Отдых в сердце Узбекистана: зачем туристы приезжают в Ташкент летом

Эксперты рассказали, что туристам посмотреть в Ташкенте летом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Число туристов из России растет в Узбекистане уже четвертый месяц подряд: только за один июль там побывали больше 61 тысячи соотечественников. О том, что манит отдыхающих в эту страну без моря и зачем туда ехать летом, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Летом в столице Узбекистана — Ташкенте – жарко. Столбики термометров держатся на отметке в +35 (а иногда и выше), и никак не хотят сдавать позиции.

Причина тому — чилля. В среднеазиатских странах так называют период изнуряющего 40-дневного безветренного зноя, который как раз приходится на экватор лета.

Лепешки из тандыра на рынке в Ташкенте
1 из 9

Летом в столице Узбекистана — Ташкенте – жарко. Столбики термометров держатся на отметке в +35 (а иногда и выше), и никак не хотят сдавать позиции.

Причина тому — чилля. В среднеазиатских странах так называют период изнуряющего 40-дневного безветренного зноя, который как раз приходится на экватор лета.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Но к середине-концу августа, как правило, становится легче. Днем все еще хочется спрятаться в номере с кондиционером, но вечером и ночью с гор уже начинает дуть прохладный освежающий ветер.

Девушки отдыхают в парке в Ташкенте
2 из 9

Но к середине-концу августа, как правило, становится легче. Днем все еще хочется спрятаться в номере с кондиционером, но вечером и ночью с гор уже начинает дуть прохладный освежающий ветер.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Местный климат не только жаркий, но и сухой, поэтому в целом лето здесь переносится легко. Зато представьте, как приятно после насыщенной экскурсионной программы в знойный день окунуться в одно из местных водохранилищ!

Религиозный комплекс Хазрати Имам в Ташкенте
3 из 9

Местный климат не только жаркий, но и сухой, поэтому в целом лето здесь переносится легко. Зато представьте, как приятно после насыщенной экскурсионной программы в знойный день окунуться в одно из местных водохранилищ!

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Depositphotos / hvoya

Например, Чарвакского, что в предгорьях Тянь-Шаня. Чистое, прозрачное, живописное. Да и находится всего в 70 километрах от Ташкента. После поездки сюда становится уже совсем не важно, что в стране нет моря.

Чарвакское водохранилище в Узбекистане
4 из 9

Например, Чарвакского, что в предгорьях Тянь-Шаня. Чистое, прозрачное, живописное. Да и находится всего в 70 километрах от Ташкента. После поездки сюда становится уже совсем не важно, что в стране нет моря.

© Depositphotos / hvoya
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Но и в столице есть чем заняться. Загляните в религиозный комплекс Хазрати Имам, медресе Кукельдаш, Музей истории Тимуридов (здесь хранится копия Корана Усмана и огромное панно, посвященное жизни Тамерлана). Дойдите до площади Независимости и местного Бродвея — так называют пешеходную улицу Сайилгох.

Факсимиле Корана Усмана в Государственном музее истории Тимуридов в Ташкенте
5 из 9

Но и в столице есть чем заняться. Загляните в религиозный комплекс Хазрати Имам, медресе Кукельдаш, Музей истории Тимуридов (здесь хранится копия Корана Усмана и огромное панно, посвященное жизни Тамерлана). Дойдите до площади Независимости и местного Бродвея — так называют пешеходную улицу Сайилгох.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Перемещаться удобнее всего на метро, которое само по себе достопримечательность. К дизайну подошли с душой, каждая станция оформлена в индивидуальном стиле. Самые красивые — "Мустакиллик Майдони", "Алишера Навои" и "Космонавтов".

Пассажиры на станции метро Алишера Навои в Ташкенте
6 из 9

Перемещаться удобнее всего на метро, которое само по себе достопримечательность. К дизайну подошли с душой, каждая станция оформлена в индивидуальном стиле. Самые красивые — "Мустакиллик Майдони", "Алишера Навои" и "Космонавтов".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ташкенту больше двух тысяч лет, и каждый переулок или старинный дом будто открывает новую главу его истории. Поэтому найдите время и просто пройдитесь по городу — куда глаза глядят.

Девушка в Среднеазиатском центре плова Besh Qozon в Ташкенте
7 из 9

Ташкенту больше двух тысяч лет, и каждый переулок или старинный дом будто открывает новую главу его истории. Поэтому найдите время и просто пройдитесь по городу — куда глаза глядят.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Одно из любимых занятий туристов — дегустация местных блюд. Попробовать все и сразу можно на большом базаре Чорсу. Кстати, говорят, здесь готовят самый вкусный плов в городе. Сувенирных палаток тоже много: обратите внимание на скатерти, накидки, шелковые ковры, сумки — все узоры на них вышиты вручную.

Мужчина готовит плов в Среднеазиатском центре плова Besh Qozon в Ташкенте
8 из 9

Одно из любимых занятий туристов — дегустация местных блюд. Попробовать все и сразу можно на большом базаре Чорсу. Кстати, говорят, здесь готовят самый вкусный плов в городе. Сувенирных палаток тоже много: обратите внимание на скатерти, накидки, шелковые ковры, сумки — все узоры на них вышиты вручную.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Для въезда в Узбекистан сейчас достаточно загранпаспорта. Виза не нужна, если не собираетесь находиться в стране больше 60 дней. Все ковидные ограничения сняты, добраться можно как по воздуху, так и по земле. Прямые рейсы есть: стоимость билетов из Москвы в Ташкент стартует от девяти тысяч рублей с человека в одну сторону.

Мужчина несет матрасы на рынке в Ташкенте
9 из 9

Для въезда в Узбекистан сейчас достаточно загранпаспорта. Виза не нужна, если не собираетесь находиться в стране больше 60 дней. Все ковидные ограничения сняты, добраться можно как по воздуху, так и по земле. Прямые рейсы есть: стоимость билетов из Москвы в Ташкент стартует от девяти тысяч рублей с человека в одну сторону.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
 
ТуризмФотоТашкентТуризмтуристыОтдыхУзбекистанприродаМузеикуда поехать
 
 
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