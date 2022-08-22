Отдых в сердце Узбекистана: зачем туристы приезжают в Ташкент летом

Эксперты рассказали, что туристам посмотреть в Ташкенте летом
Летом в столице Узбекистана — Ташкенте – жарко. Столбики термометров держатся на отметке в +35 (а иногда и выше), и никак не хотят сдавать позиции.
Причина тому — чилля. В среднеазиатских странах так называют период изнуряющего 40-дневного безветренного зноя, который как раз приходится на экватор лета.
Летом в столице Узбекистана — Ташкенте – жарко. Столбики термометров держатся на отметке в +35 (а иногда и выше), и никак не хотят сдавать позиции.
Причина тому — чилля. В среднеазиатских странах так называют период изнуряющего 40-дневного безветренного зноя, который как раз приходится на экватор лета.
Но к середине-концу августа, как правило, становится легче. Днем все еще хочется спрятаться в номере с кондиционером, но вечером и ночью с гор уже начинает дуть прохладный освежающий ветер.
Но к середине-концу августа, как правило, становится легче. Днем все еще хочется спрятаться в номере с кондиционером, но вечером и ночью с гор уже начинает дуть прохладный освежающий ветер.
Местный климат не только жаркий, но и сухой, поэтому в целом лето здесь переносится легко. Зато представьте, как приятно после насыщенной экскурсионной программы в знойный день окунуться в одно из местных водохранилищ!
Местный климат не только жаркий, но и сухой, поэтому в целом лето здесь переносится легко. Зато представьте, как приятно после насыщенной экскурсионной программы в знойный день окунуться в одно из местных водохранилищ!
Например, Чарвакского, что в предгорьях Тянь-Шаня. Чистое, прозрачное, живописное. Да и находится всего в 70 километрах от Ташкента. После поездки сюда становится уже совсем не важно, что в стране нет моря.
Например, Чарвакского, что в предгорьях Тянь-Шаня. Чистое, прозрачное, живописное. Да и находится всего в 70 километрах от Ташкента. После поездки сюда становится уже совсем не важно, что в стране нет моря.
Но и в столице есть чем заняться. Загляните в религиозный комплекс Хазрати Имам, медресе Кукельдаш, Музей истории Тимуридов (здесь хранится копия Корана Усмана и огромное панно, посвященное жизни Тамерлана). Дойдите до площади Независимости и местного Бродвея — так называют пешеходную улицу Сайилгох.
Но и в столице есть чем заняться. Загляните в религиозный комплекс Хазрати Имам, медресе Кукельдаш, Музей истории Тимуридов (здесь хранится копия Корана Усмана и огромное панно, посвященное жизни Тамерлана). Дойдите до площади Независимости и местного Бродвея — так называют пешеходную улицу Сайилгох.
Перемещаться удобнее всего на метро, которое само по себе достопримечательность. К дизайну подошли с душой, каждая станция оформлена в индивидуальном стиле. Самые красивые — "Мустакиллик Майдони", "Алишера Навои" и "Космонавтов".
Перемещаться удобнее всего на метро, которое само по себе достопримечательность. К дизайну подошли с душой, каждая станция оформлена в индивидуальном стиле. Самые красивые — "Мустакиллик Майдони", "Алишера Навои" и "Космонавтов".
Ташкенту больше двух тысяч лет, и каждый переулок или старинный дом будто открывает новую главу его истории. Поэтому найдите время и просто пройдитесь по городу — куда глаза глядят.
Ташкенту больше двух тысяч лет, и каждый переулок или старинный дом будто открывает новую главу его истории. Поэтому найдите время и просто пройдитесь по городу — куда глаза глядят.
Одно из любимых занятий туристов — дегустация местных блюд. Попробовать все и сразу можно на большом базаре Чорсу. Кстати, говорят, здесь готовят самый вкусный плов в городе. Сувенирных палаток тоже много: обратите внимание на скатерти, накидки, шелковые ковры, сумки — все узоры на них вышиты вручную.
Одно из любимых занятий туристов — дегустация местных блюд. Попробовать все и сразу можно на большом базаре Чорсу. Кстати, говорят, здесь готовят самый вкусный плов в городе. Сувенирных палаток тоже много: обратите внимание на скатерти, накидки, шелковые ковры, сумки — все узоры на них вышиты вручную.
Для въезда в Узбекистан сейчас достаточно загранпаспорта. Виза не нужна, если не собираетесь находиться в стране больше 60 дней. Все ковидные ограничения сняты, добраться можно как по воздуху, так и по земле. Прямые рейсы есть: стоимость билетов из Москвы в Ташкент стартует от девяти тысяч рублей с человека в одну сторону.
Для въезда в Узбекистан сейчас достаточно загранпаспорта. Виза не нужна, если не собираетесь находиться в стране больше 60 дней. Все ковидные ограничения сняты, добраться можно как по воздуху, так и по земле. Прямые рейсы есть: стоимость билетов из Москвы в Ташкент стартует от девяти тысяч рублей с человека в одну сторону.