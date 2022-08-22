Отдых в сердце Узбекистана: зачем туристы приезжают в Ташкент летом

Летом в столице Узбекистана — Ташкенте – жарко. Столбики термометров держатся на отметке в +35 (а иногда и выше), и никак не хотят сдавать позиции.

Причина тому — чилля. В среднеазиатских странах так называют период изнуряющего 40-дневного безветренного зноя, который как раз приходится на экватор лета.