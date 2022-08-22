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Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей - РИА Новости, 22.08.2022
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Краснодарский край
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Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей
Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей - РИА Новости, 22.08.2022
Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей
Кубанские предприниматели смогут получить субсидию на создание модульных отелей и кемпингов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:39
2022-08-22T20:39
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Кубанские предприниматели смогут получить субсидию на создание модульных отелей и кемпингов, сообщает администрация региона.Уточняется, что заявки принимает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края до 31 августа."На субсидию могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в санаторно-курортной и туристической отрасли региона, - пояснили в ведомстве.
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, краснодарский край
Краснодарский край, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Краснодарский край
20:39 22.08.2022
 
Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей

Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей и кемпингов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Кубанские предприниматели смогут получить субсидию на создание модульных отелей и кемпингов, сообщает администрация региона.
"Компенсацию предоставляют на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов. Средства можно направить на частичную оплату расходов по приобретению, транспортировке и монтажу блок-контейнеров, обустройству жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ограниченными возможностями и многое другое", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заявки принимает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края до 31 августа.
"На субсидию могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в санаторно-курортной и туристической отрасли региона, - пояснили в ведомстве.
Рыбоводное хозяйство - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 19:17Краснодарский край
Кубань выделила десять миллионов рублей на поддержку рыбоводных хозяйств
 
Краснодарский крайНовости - ТуризмКоммерческая недвижимостьКраснодарский край
 
 
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