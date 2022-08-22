https://ria.ru/20220822/subsidiya-1811428546.html
Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей
Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей - РИА Новости, 22.08.2022
Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей
Кубанские предприниматели смогут получить субсидию на создание модульных отелей и кемпингов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:39
2022-08-22T20:39
2022-08-22T20:39
краснодарский край
новости - туризм
коммерческая недвижимость
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Кубанские предприниматели смогут получить субсидию на создание модульных отелей и кемпингов, сообщает администрация региона.Уточняется, что заявки принимает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края до 31 августа."На субсидию могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в санаторно-курортной и туристической отрасли региона, - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810863948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, коммерческая недвижимость, краснодарский край
Краснодарский край, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Краснодарский край
Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей
Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей и кемпингов