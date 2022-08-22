Предприниматели Кубани смогут получить субсидию на создание отелей

"Компенсацию предоставляют на создание модульных отелей, кемпингов и автокемпингов. Средства можно направить на частичную оплату расходов по приобретению, транспортировке и монтажу блок-контейнеров, обустройству жилой и рекреационной зоны, доступной среды для гостей с ограниченными возможностями и многое другое", - говорится в сообщении.