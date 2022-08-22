https://ria.ru/20220822/stroitelstvo-1811280815.html
Строительство ТЦ в ЖК "Пригород Лесное" начнут раньше срока
Строительство ТЦ в ЖК "Пригород Лесное" начнут раньше срока - РИА Новости, 22.08.2022
Строительство ТЦ в ЖК "Пригород Лесное" начнут раньше срока
Строительство торгового центра в жилом комплексе "Пригород Лесное" начнут в 2023 году, что на два года раньше запланированного срока, рассказал в ходе заседания РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:41
2022-08-22T13:41
2022-08-22T14:01
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строительство
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Строительство торгового центра в жилом комплексе "Пригород Лесное" начнут в 2023 году, что на два года раньше запланированного срока, рассказал в ходе заседания правительства Московской области глава Ленинского городского округа Алексей Спасский."Торговый центр был в проекте планировки территорий. По сроку строительство было запланировано в 2025 году, но после обсуждений с застройщиком и министерством жилищной политики начнем в 2023 году. Завершим в течение двух лет", - сказал Спасский.Он добавил, что торговый центр будет перенесен подальше от жилых корпусов.
https://ria.ru/20220822/stroitelstvo-1811242173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), строительство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Строительство
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Строительство торгового центра в жилом комплексе "Пригород Лесное" начнут в 2023 году, что на два года раньше запланированного срока, рассказал в ходе заседания правительства Московской области глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.
"Торговый центр был в проекте планировки территорий. По сроку строительство было запланировано в 2025 году, но после обсуждений с застройщиком и министерством жилищной политики начнем в 2023 году. Завершим в течение двух лет", - сказал Спасский.
Он добавил, что торговый центр будет перенесен подальше от жилых корпусов.