https://ria.ru/20220822/stroitelstvo-1811280815.html

Строительство ТЦ в ЖК "Пригород Лесное" начнут раньше срока

Строительство ТЦ в ЖК "Пригород Лесное" начнут раньше срока - РИА Новости, 22.08.2022

Строительство ТЦ в ЖК "Пригород Лесное" начнут раньше срока

Строительство торгового центра в жилом комплексе "Пригород Лесное" начнут в 2023 году, что на два года раньше запланированного срока, рассказал в ходе заседания РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:41

2022-08-22T13:41

2022-08-22T14:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

строительство

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Строительство торгового центра в жилом комплексе "Пригород Лесное" начнут в 2023 году, что на два года раньше запланированного срока, рассказал в ходе заседания правительства Московской области глава Ленинского городского округа Алексей Спасский."Торговый центр был в проекте планировки территорий. По сроку строительство было запланировано в 2025 году, но после обсуждений с застройщиком и министерством жилищной политики начнем в 2023 году. Завершим в течение двух лет", - сказал Спасский.Он добавил, что торговый центр будет перенесен подальше от жилых корпусов.

https://ria.ru/20220822/stroitelstvo-1811242173.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), строительство