https://ria.ru/20220822/stroitelstvo-1811260781.html

На строительство больницы в Тамбовской области направят 7,8 млрд рублей

На строительство больницы в Тамбовской области направят 7,8 млрд рублей - РИА Новости, 22.08.2022

На строительство больницы в Тамбовской области направят 7,8 млрд рублей

В городе Кирсанов Тамбовской области будет построена больница, инвестиции в строительство составят 7,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:57

2022-08-22T12:57

2022-08-22T12:58

тамбовская область

тамбов

максим егоров

виталий мутко

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ТАМБОВ, 22 авг – РИА Новости. В городе Кирсанов Тамбовской области будет построена больница, инвестиции в строительство составят 7,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.На Всероссийском форуме "Среда для жизни", прошедшем в Тамбове, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инфраструктурных проектов в рамках механизма "инфраструктурные облигации".В частности, ДОМ.РФ поддержал проект строительства больницы в городе Кирсанове. Он будет реализован с использованием механизма инфраструктурных облигаций."Этот проект важен для нас. С просьбой о строительстве больницы ко мне много раз обращались жители Кирсанова. Теперь проблема получила своё решение", – отметил Егоров.Строительство начнется в 2023 году. Его стоимость составляет 7,8 миллиарда рублей, из которых 6,2 миллиарда – сумма займа.Также ДОМ.РФ построит в Тамбове студенческий дом для ТГУ им. Г. Р. Державина. Проектная документация уже есть – ранее она стала победителем конкурса Фонда ДОМ.РФ. Сейчас ее адаптируют под нормативы для студенческого жилья. Стоимость аренды в нём будет значительно ниже рыночной за счёт использования различных механизмов государственной поддержки. По словам Егорова, в дальнейшем этот опыт будет перенесён и на медиков, и на педагогов."С Тамбовской областью у нас большие планы по совместному развитию жилищной сферы, формированию комфортной городской среды и социально значимому инфраструктурному строительству. Механизм облигаций – один из набора эффективных инструментов, которые ДОМ.РФ успешно применяет для развития регионов и городов страны", - сказал Мутко, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220818/tambov-1810511443.html

https://ria.ru/20220804/rekonstruktsiya-1807220158.html

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, максим егоров, виталий мутко, строительство