https://ria.ru/20220822/stroitelstvo-1811242173.html

Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах

Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах - РИА Новости, 22.08.2022

Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест началось в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:06

2022-08-22T12:06

2022-08-22T12:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

строительство

мытищи

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест началось в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Подмосковья."Подрядчик приступил к планировке территории и устройству котлована, подъездных путей и мест складирования и хранения материалов. Завершить возведение объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году", - рассказали в ведомстве.Как уточнили в пресс-службе, в трехэтажном здании сада будут предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда, пищеблок и прочие необходимые административные и технические помещения. Общая площадь здания составит почти 4,4 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20220819/podmoskove-1810743989.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), строительство, мытищи