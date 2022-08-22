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Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах - РИА Новости, 22.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220822/stroitelstvo-1811242173.html
Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах
Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах - РИА Новости, 22.08.2022
Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест началось в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:06
2022-08-22T12:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
строительство
мытищи
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест началось в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Подмосковья."Подрядчик приступил к планировке территории и устройству котлована, подъездных путей и мест складирования и хранения материалов. Завершить возведение объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году", - рассказали в ведомстве.Как уточнили в пресс-службе, в трехэтажном здании сада будут предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда, пищеблок и прочие необходимые административные и технические помещения. Общая площадь здания составит почти 4,4 тысячи квадратных метров.
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московская область (подмосковье), строительство, мытищи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Строительство, Мытищи
12:06 22.08.2022
 

Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Строительство
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест началось в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Подрядчик приступил к планировке территории и устройству котлована, подъездных путей и мест складирования и хранения материалов. Завершить возведение объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году", - рассказали в ведомстве.
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19 августа, 13:50Новости Подмосковья
Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года
Как уточнили в пресс-службе, в трехэтажном здании сада будут предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда, пищеблок и прочие необходимые административные и технические помещения. Общая площадь здания составит почти 4,4 тысячи квадратных метров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СтроительствоМытищи
 
 
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