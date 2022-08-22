https://ria.ru/20220822/stroitelstvo-1811242173.html
Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах
Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах - РИА Новости, 22.08.2022
Строительство детского сада на 320 мест началось в Мытищах
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест началось в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:06
2022-08-22T12:06
2022-08-22T12:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
строительство
мытищи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150668/71/1506687108_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_8352bffb4837492de2ff2b4f3c9c7c31.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест началось в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Подмосковья."Подрядчик приступил к планировке территории и устройству котлована, подъездных путей и мест складирования и хранения материалов. Завершить возведение объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году", - рассказали в ведомстве.Как уточнили в пресс-службе, в трехэтажном здании сада будут предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда, пищеблок и прочие необходимые административные и технические помещения. Общая площадь здания составит почти 4,4 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20220819/podmoskove-1810743989.html
московская область (подмосковье)
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150668/71/1506687108_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_21f93af64972340f970e1373d64ed4a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), строительство, мытищи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Строительство, Мытищи