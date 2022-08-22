https://ria.ru/20220822/storytel-1811429690.html
Книжный сервис Storytel прекратит работу в России
Книжный сервис Storytel прекратит работу в России - РИА Новости, 22.08.2022
Книжный сервис Storytel прекратит работу в России
Шведский книжный сервис Storytel уходит из России 1 октября, деньги за подписку будут возвращены, такие сообщения поступили клиентам сервиса. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:44
2022-08-22T20:44
2022-08-22T20:44
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шведский книжный сервис Storytel уходит из России 1 октября, деньги за подписку будут возвращены, такие сообщения поступили клиентам сервиса."Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости - продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным", - говорится в письме.Уточняется, что если подписка была оформлена на несколько месяцев, то деньги за неиспользованный период будут возвращены до 30 сентября. "Например, если ваша подписка оплачена до 30 декабря, мы вернём вам деньги за три месяца исходя из вашего тарифного плана", - отмечает сервис.Также в письме указано, что экс-пользователи Storytel получат три месяца бесплатного доступа к аудиокнигам в книжном сервисе "ЛитРес".
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технологии, литрес
Книжный сервис Storytel прекратит работу в России
Шведский книжный сервис Storytel прекратит деятельность в России с 1 октября
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шведский книжный сервис Storytel уходит из России 1 октября, деньги за подписку будут возвращены, такие сообщения поступили клиентам сервиса.
"Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости - продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным", - говорится в письме.
Уточняется, что если подписка была оформлена на несколько месяцев, то деньги за неиспользованный период будут возвращены до 30 сентября. "Например, если ваша подписка оплачена до 30 декабря, мы вернём вам деньги за три месяца исходя из вашего тарифного плана", - отмечает сервис.
Также в письме указано, что экс-пользователи Storytel получат три месяца бесплатного доступа к аудиокнигам в книжном сервисе "ЛитРес
".