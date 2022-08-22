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Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма - РИА Новости, 22.08.2022
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Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма
Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма - РИА Новости, 22.08.2022
Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма
Шведские правоохранители заявили, что в сумке, найденной полицией в воскресенье вечером в центре Стокгольма, находилась взрывчатка, ее обезвредили. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:47
2022-08-22T17:51
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шведские правоохранители заявили, что в сумке, найденной полицией в воскресенье вечером в центре Стокгольма, находилась взрывчатка, ее обезвредили.В воскресенье вечером на площади Кунстрагорден в центре столицы Швеции, где в тот момент шел стокгольмский культурный фестиваль, полиция обнаружила сумку с неизвестным содержимым."Полиция полагает, что в сумке, найденной в воскресенье вечером в Кунстрагордене, содержался заряд взрывчатки. Начато предварительное расследование по факту попытки уничтожения общественного имущества", - говорится в сообщении шведской полиции. Отмечается, что взрывчатку обезвредили.Как сообщил телеканал SVT, инцидент "затронул многих людей, находившихся на стокгольмском культурном фестивале".
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в мире, швеция, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Стокгольм (город)
17:47 22.08.2022 (обновлено: 17:51 22.08.2022)
 
Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма

Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в сумке в центре Стокгольма

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шведские правоохранители заявили, что в сумке, найденной полицией в воскресенье вечером в центре Стокгольма, находилась взрывчатка, ее обезвредили.
В воскресенье вечером на площади Кунстрагорден в центре столицы Швеции, где в тот момент шел стокгольмский культурный фестиваль, полиция обнаружила сумку с неизвестным содержимым.
"Полиция полагает, что в сумке, найденной в воскресенье вечером в Кунстрагордене, содержался заряд взрывчатки. Начато предварительное расследование по факту попытки уничтожения общественного имущества", - говорится в сообщении шведской полиции. Отмечается, что взрывчатку обезвредили.
Как сообщил телеканал SVT, инцидент "затронул многих людей, находившихся на стокгольмском культурном фестивале".
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