https://ria.ru/20220822/stokgolm-1811378849.html
Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма
Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма - РИА Новости, 22.08.2022
Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма
Шведские правоохранители заявили, что в сумке, найденной полицией в воскресенье вечером в центре Стокгольма, находилась взрывчатка, ее обезвредили. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:47
2022-08-22T17:47
2022-08-22T17:51
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стокгольм (город)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шведские правоохранители заявили, что в сумке, найденной полицией в воскресенье вечером в центре Стокгольма, находилась взрывчатка, ее обезвредили.В воскресенье вечером на площади Кунстрагорден в центре столицы Швеции, где в тот момент шел стокгольмский культурный фестиваль, полиция обнаружила сумку с неизвестным содержимым."Полиция полагает, что в сумке, найденной в воскресенье вечером в Кунстрагордене, содержался заряд взрывчатки. Начато предварительное расследование по факту попытки уничтожения общественного имущества", - говорится в сообщении шведской полиции. Отмечается, что взрывчатку обезвредили.Как сообщил телеканал SVT, инцидент "затронул многих людей, находившихся на стокгольмском культурном фестивале".
https://ria.ru/20220805/dnr-1807604227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Стокгольм (город)
17:47 22.08.2022 (обновлено: 17:51 22.08.2022)
Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма
Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в сумке в центре Стокгольма