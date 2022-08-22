https://ria.ru/20220822/stokgolm-1811378849.html

Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма

Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма - РИА Новости, 22.08.2022

Шведская полиция сообщила о взрывчатке, найденной в центре Стокгольма

Шведские правоохранители заявили, что в сумке, найденной полицией в воскресенье вечером в центре Стокгольма, находилась взрывчатка, ее обезвредили. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:47

2022-08-22T17:47

2022-08-22T17:51

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шведские правоохранители заявили, что в сумке, найденной полицией в воскресенье вечером в центре Стокгольма, находилась взрывчатка, ее обезвредили.В воскресенье вечером на площади Кунстрагорден в центре столицы Швеции, где в тот момент шел стокгольмский культурный фестиваль, полиция обнаружила сумку с неизвестным содержимым."Полиция полагает, что в сумке, найденной в воскресенье вечером в Кунстрагордене, содержался заряд взрывчатки. Начато предварительное расследование по факту попытки уничтожения общественного имущества", - говорится в сообщении шведской полиции. Отмечается, что взрывчатку обезвредили.Как сообщил телеканал SVT, инцидент "затронул многих людей, находившихся на стокгольмском культурном фестивале".

https://ria.ru/20220805/dnr-1807604227.html

швеция

стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, стокгольм (город)