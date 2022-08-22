https://ria.ru/20220822/stantsiya-1811387566.html
Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции
Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции - РИА Новости, 22.08.2022
Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции
Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:12
2022-08-22T18:12
2022-08-22T18:18
наука
космос - риа наука
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
олег кононенко
россия
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776494476_0:19:3121:1775_1920x0_80_0_0_79c5a420139d461cdbdcf1fc43e6c882.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из дружественных стран, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований", - приводятся слова Борисова на сайте госкорпорации.Как отметили в "Роскосмосе", гендиректор рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.Во время посещения Борисовым Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина к нему обратился командир отряда космонавтов Олег Кононенко и попросил не допустить перерывов в пилотируемой программе России при переходе с Международной космической станции к РОС."Это подтверждение того, что такие вещи нельзя допускать, нельзя терять школу пилотируемой космонавтики", - ответил Борисов.
https://ria.ru/20220822/sfera-1811360717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776494476_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_d5b87bf9ccd997230ce4525bf9649282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), олег кононенко, россия, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Олег Кононенко, Россия, Центр подготовки космонавтов, Международная космическая станция (МКС)
18:12 22.08.2022 (обновлено: 18:18 22.08.2022)
Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции
Борисов: российская орбитальная станция должна быть открыта для международных исследований