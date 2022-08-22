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Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции - РИА Новости, 22.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220822/stantsiya-1811387566.html
Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции
Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции - РИА Новости, 22.08.2022
Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции
Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:12
2022-08-22T18:18
наука
космос - риа наука
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
олег кононенко
россия
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из дружественных стран, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований", - приводятся слова Борисова на сайте госкорпорации.Как отметили в "Роскосмосе", гендиректор рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.Во время посещения Борисовым Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина к нему обратился командир отряда космонавтов Олег Кононенко и попросил не допустить перерывов в пилотируемой программе России при переходе с Международной космической станции к РОС."Это подтверждение того, что такие вещи нельзя допускать, нельзя терять школу пилотируемой космонавтики", - ответил Борисов.
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космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), олег кононенко, россия, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Олег Кононенко, Россия, Центр подготовки космонавтов, Международная космическая станция (МКС)
18:12 22.08.2022 (обновлено: 18:18 22.08.2022)
 
Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции

Борисов: российская орбитальная станция должна быть открыта для международных исследований

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из дружественных стран, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований", - приводятся слова Борисова на сайте госкорпорации.
Как отметили в "Роскосмосе", гендиректор рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.
Во время посещения Борисовым Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина к нему обратился командир отряда космонавтов Олег Кононенко и попросил не допустить перерывов в пилотируемой программе России при переходе с Международной космической станции к РОС.
"Это подтверждение того, что такие вещи нельзя допускать, нельзя терять школу пилотируемой космонавтики", - ответил Борисов.
Ракета, установленная на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосЮрий Борисов (Роскосмос)Олег КононенкоРоссияЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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