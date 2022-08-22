https://ria.ru/20220822/stantsiya-1811387566.html

Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции

Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции - РИА Новости, 22.08.2022

Борисов рассказал о создании российской орбитальной станции

Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:12

2022-08-22T18:12

2022-08-22T18:18

наука

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юрий борисов (роскосмос)

олег кононенко

россия

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая российская орбитальная станция сможет быть вечной за счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из дружественных стран, заявил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Я думаю, что станция должна быть открыта для дружественных стран, для международных исследований", - приводятся слова Борисова на сайте госкорпорации.Как отметили в "Роскосмосе", гендиректор рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.Во время посещения Борисовым Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина к нему обратился командир отряда космонавтов Олег Кононенко и попросил не допустить перерывов в пилотируемой программе России при переходе с Международной космической станции к РОС."Это подтверждение того, что такие вещи нельзя допускать, нельзя терять школу пилотируемой космонавтики", - ответил Борисов.

https://ria.ru/20220822/sfera-1811360717.html

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