https://ria.ru/20220822/spetsoperatsiya-1811267353.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.08.2022 - РИА Новости, 22.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:50

2022-08-22T13:50

2022-08-22T13:50

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 22 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Идут бои на Авдеевском направлении. Украинские войска несут большие потери и вынуждены отступать. За минувшие сутки российская армия нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Ликвидированы восемь пунктов управления, шесть складов боеприпасов, радиолокационная станция наведения ЗРК С-300, пусковая установка ЗРК "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США. Средства ПВО сбили пять беспилотников и перехватили 13 снарядов реактивной системы залпового огня.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотников, 368 зенитных ракетных комплексов, 814 реактивных систем залпового огня, 4372 танка и других бронемашин, 3329 орудий полевой артиллерии и 5016 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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