Помощь с воздуха: как спасатели тренируются на вертолетах
Учения сотрудников Московского авиационного центра (МАЦ), подведомственного департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, прошли на территории Троицкого административного округа рядом с Вороновским поселением. По словам заместителя руководителя департамента Андрея Иванова, санитарная авиация центра выполняет задачи по эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях как на территории города, так и в ближайших к столице областях.
Учения сотрудников Московского авиационного центра (МАЦ), подведомственного департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, прошли на территории Троицкого административного округа рядом с Вороновским поселением. По словам заместителя руководителя департамента Андрея Иванова, санитарная авиация центра выполняет задачи по эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях как на территории города, так и в ближайших к столице областях.
Имея парк авиационной техники легкого, среднего и тяжелого класса, сотрудники авиацентра выполняют разные функции. В первую очередь, это организация санитарной эвакуации людей, попавших в беду, и соматических больных. То есть транспортировка в больницы. Для этого в учреждении есть специальные вертолеты, аналогичные реанимационным автомобилям.
Имея парк авиационной техники легкого, среднего и тяжелого класса, сотрудники авиацентра выполняют разные функции. В первую очередь, это организация санитарной эвакуации людей, попавших в беду, и соматических больных. То есть транспортировка в больницы. Для этого в учреждении есть специальные вертолеты, аналогичные реанимационным автомобилям.
Второе направление — организация тушения пожаров. Для этого у МАЦ есть четыре вертолета Ка-32, которые адаптированы под работы в мегаполисе. Помимо его возможности устойчиво удерживаться в воздухе и выполнять мероприятия в ночное время, он может забирать воду из ближайшего источника и сбрасывать ее в очаг возгорания с помощью специального водосливного устройства объемом до пяти тонн.
Второе направление — организация тушения пожаров. Для этого у МАЦ есть четыре вертолета Ка-32, которые адаптированы под работы в мегаполисе. Помимо его возможности устойчиво удерживаться в воздухе и выполнять мероприятия в ночное время, он может забирать воду из ближайшего источника и сбрасывать ее в очаг возгорания с помощью специального водосливного устройства объемом до пяти тонн.
И третье направление — работа службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения авиацентра. "Это подразделение уникальное. Потому что спасатели работают во всех условиях: ликвидация ДТП, поисково-спасательные работы в лесу и на воде, а также оказание социальной помощи. Наши спасатели могут решать задачи в условиях техногенных катастроф. Это универсальные подразделения, которые можно применить в городе и лесопарковой зоне. Спасатели могут десантироваться на место происшествия прямо с воздушного судна беспосадочным способом", — отмечает Иванов.
И третье направление — работа службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения авиацентра. "Это подразделение уникальное. Потому что спасатели работают во всех условиях: ликвидация ДТП, поисково-спасательные работы в лесу и на воде, а также оказание социальной помощи. Наши спасатели могут решать задачи в условиях техногенных катастроф. Это универсальные подразделения, которые можно применить в городе и лесопарковой зоне. Спасатели могут десантироваться на место происшествия прямо с воздушного судна беспосадочным способом", — отмечает Иванов.
В ходе учений спасатели отрабатывают ситуацию с пострадавшим в природной среде. "Сначала на человека подействовала жара, потом произошла смена фронтов, поднялся шквалистый ветер, и изменился уровень воды. По нашей легенде, отдыхающий попал в воду и потерял сознание. Спасатели незамедлительно оказывают ему первую помощь и транспортируют в медицинское учреждение на воздушном судне", —рассказывает Иванов.
В ходе учений спасатели отрабатывают ситуацию с пострадавшим в природной среде. "Сначала на человека подействовала жара, потом произошла смена фронтов, поднялся шквалистый ветер, и изменился уровень воды. По нашей легенде, отдыхающий попал в воду и потерял сознание. Спасатели незамедлительно оказывают ему первую помощь и транспортируют в медицинское учреждение на воздушном судне", —рассказывает Иванов.
В ходе учений сотрудники Московского авиационного центра прибыли на водный объект, где был обнаружен статист, играющий роль пострадавшего. Ему оказали первую помощь, после чего было принято решение о привлечении экстренной авиации. Экипаж санитарного вертолета совершил посадку на месте ЧС. Пострадавшего поместили на носилки и отнесли на борт вертолета, чтобы доставить в больницу.
В ходе учений сотрудники Московского авиационного центра прибыли на водный объект, где был обнаружен статист, играющий роль пострадавшего. Ему оказали первую помощь, после чего было принято решение о привлечении экстренной авиации. Экипаж санитарного вертолета совершил посадку на месте ЧС. Пострадавшего поместили на носилки и отнесли на борт вертолета, чтобы доставить в больницу.
Экипажи пожарных вертолетов мониторят пожароопасную обстановку по пути следования к месту происшествия и в случае обнаружения угрозы сообщают об этом наземным службам. Такая разведка позволяет предупредить и не допустить увеличение возможных возгораний на территории лесопарковых зон Москвы. Также в жару спасатели авиацентра следят за безопасностью на водных объектах, обследуя все основные акватории с учетом новой Москвы совместно со спасателями на воде и работниками Пожарно-спасательного центра.
Экипажи пожарных вертолетов мониторят пожароопасную обстановку по пути следования к месту происшествия и в случае обнаружения угрозы сообщают об этом наземным службам. Такая разведка позволяет предупредить и не допустить увеличение возможных возгораний на территории лесопарковых зон Москвы. Также в жару спасатели авиацентра следят за безопасностью на водных объектах, обследуя все основные акватории с учетом новой Москвы совместно со спасателями на воде и работниками Пожарно-спасательного центра.
В настоящее время в авиапарке Московского авиацентра столицы находится пять пожарных вертолетов: четыре многофункциональных Ка-32А и один тяжеловес — обновленный Ми-26Т. Это самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет, применяемый для ликвидации больших площадных и природных пожаров, доставки техники и оперативных подразделений к месту происшествия.
В настоящее время в авиапарке Московского авиацентра столицы находится пять пожарных вертолетов: четыре многофункциональных Ка-32А и один тяжеловес — обновленный Ми-26Т. Это самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет, применяемый для ликвидации больших площадных и природных пожаров, доставки техники и оперативных подразделений к месту происшествия.