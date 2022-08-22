https://ria.ru/20220822/spasateli-1810480379.html

Помощь с воздуха: как спасатели тренируются на вертолетах

Помощь с воздуха: как спасатели тренируются на вертолетах - РИА Новости, 22.08.2022

Помощь с воздуха: как спасатели тренируются на вертолетах

Московские спасатели известны не только качеством своей работы, но и скоростью реагирования. В этом им помогают вертолеты, которые в условиях загруженного... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:00

2022-08-22T09:00

2022-08-22T11:49

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москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

ка-32а11вс

московский авиационный центр

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Московские спасатели известны не только качеством своей работы, но и скоростью реагирования. В этом им помогают вертолеты, которые в условиях загруженного города являются самым лучшим и оптимальным транспортом при ЧС. Как проходит тренировка экипажа санавиации, столичных спасателей и медиков, смотрите в галерее РИА Новости.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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