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Помощь с воздуха: как спасатели тренируются на вертолетах - РИА Новости, 22.08.2022
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Помощь с воздуха: как спасатели тренируются на вертолетах
Помощь с воздуха: как спасатели тренируются на вертолетах - РИА Новости, 22.08.2022
Помощь с воздуха: как спасатели тренируются на вертолетах
Московские спасатели известны не только качеством своей работы, но и скоростью реагирования. В этом им помогают вертолеты, которые в условиях загруженного... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:00
2022-08-22T11:49
фото
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
ка-32а11вс
московский авиационный центр
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Московские спасатели известны не только качеством своей работы, но и скоростью реагирования. В этом им помогают вертолеты, которые в условиях загруженного города являются самым лучшим и оптимальным транспортом при ЧС. Как проходит тренировка экипажа санавиации, столичных спасателей и медиков, смотрите в галерее РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, москва, городское хозяйство москвы, ка-32а11вс, московский авиационный центр
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Ка-32А11ВС, Московский авиационный центр
09:00 22.08.2022 (обновлено: 11:49 22.08.2022)
 

Помощь с воздуха: как спасатели тренируются на вертолетах

Читать ria.ru в
Московские спасатели известны не только качеством своей работы, но и скоростью реагирования. В этом им помогают вертолеты, которые в условиях загруженного города являются самым лучшим и оптимальным транспортом при ЧС. Как проходит тренировка экипажа санавиации, столичных спасателей и медиков, смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Учения сотрудников Московского авиационного центра (МАЦ), подведомственного департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, прошли на территории Троицкого административного округа рядом с Вороновским поселением. По словам заместителя руководителя департамента Андрея Иванова, санитарная авиация центра выполняет задачи по эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях как на территории города, так и в ближайших к столице областях.

Сотрудники центра авиации экстренного реагирования Москвы на учениях по оказанию первой помощи и транспортировки на вертолете пострадавшего в поселке Вороновское Московской области
1 из 8

Учения сотрудников Московского авиационного центра (МАЦ), подведомственного департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, прошли на территории Троицкого административного округа рядом с Вороновским поселением. По словам заместителя руководителя департамента Андрея Иванова, санитарная авиация центра выполняет задачи по эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях как на территории города, так и в ближайших к столице областях.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Имея парк авиационной техники легкого, среднего и тяжелого класса, сотрудники авиацентра выполняют разные функции. В первую очередь, это организация санитарной эвакуации людей, попавших в беду, и соматических больных. То есть транспортировка в больницы. Для этого в учреждении есть специальные вертолеты, аналогичные реанимационным автомобилям.

Водолаз центра экстренного реагирования Москвы на учениях по спасению утопающего в поселке Вороновское Московской области
2 из 8

Имея парк авиационной техники легкого, среднего и тяжелого класса, сотрудники авиацентра выполняют разные функции. В первую очередь, это организация санитарной эвакуации людей, попавших в беду, и соматических больных. То есть транспортировка в больницы. Для этого в учреждении есть специальные вертолеты, аналогичные реанимационным автомобилям.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Второе направление — организация тушения пожаров. Для этого у МАЦ есть четыре вертолета Ка-32, которые адаптированы под работы в мегаполисе. Помимо его возможности устойчиво удерживаться в воздухе и выполнять мероприятия в ночное время, он может забирать воду из ближайшего источника и сбрасывать ее в очаг возгорания с помощью специального водосливного устройства объемом до пяти тонн.

Сотрудники центра авиации экстренного реагирования Москвы на учениях по оказанию первой помощи и транспортировки на вертолете пострадавшего в поселке Вороновское Московской области
3 из 8

Второе направление — организация тушения пожаров. Для этого у МАЦ есть четыре вертолета Ка-32, которые адаптированы под работы в мегаполисе. Помимо его возможности устойчиво удерживаться в воздухе и выполнять мероприятия в ночное время, он может забирать воду из ближайшего источника и сбрасывать ее в очаг возгорания с помощью специального водосливного устройства объемом до пяти тонн.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

И третье направление — работа службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения авиацентра. "Это подразделение уникальное. Потому что спасатели работают во всех условиях: ликвидация ДТП, поисково-спасательные работы в лесу и на воде, а также оказание социальной помощи. Наши спасатели могут решать задачи в условиях техногенных катастроф. Это универсальные подразделения, которые можно применить в городе и лесопарковой зоне. Спасатели могут десантироваться на место происшествия прямо с воздушного судна беспосадочным способом", — отмечает Иванов.

Сотрудники центра авиации экстренного реагирования Москвы на учениях по оказанию первой помощи и транспортировки на вертолете пострадавшего в поселке Вороновское Московской области
4 из 8

И третье направление — работа службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения авиацентра. "Это подразделение уникальное. Потому что спасатели работают во всех условиях: ликвидация ДТП, поисково-спасательные работы в лесу и на воде, а также оказание социальной помощи. Наши спасатели могут решать задачи в условиях техногенных катастроф. Это универсальные подразделения, которые можно применить в городе и лесопарковой зоне. Спасатели могут десантироваться на место происшествия прямо с воздушного судна беспосадочным способом", — отмечает Иванов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В ходе учений спасатели отрабатывают ситуацию с пострадавшим в природной среде. "Сначала на человека подействовала жара, потом произошла смена фронтов, поднялся шквалистый ветер, и изменился уровень воды. По нашей легенде, отдыхающий попал в воду и потерял сознание. Спасатели незамедлительно оказывают ему первую помощь и транспортируют в медицинское учреждение на воздушном судне", —рассказывает Иванов.

Сотрудник центра авиации экстренного реагирования Москвы на учениях по оказанию первой помощи и транспортировки на вертолете пострадавшего в поселке Вороновское Московской области
5 из 8

В ходе учений спасатели отрабатывают ситуацию с пострадавшим в природной среде. "Сначала на человека подействовала жара, потом произошла смена фронтов, поднялся шквалистый ветер, и изменился уровень воды. По нашей легенде, отдыхающий попал в воду и потерял сознание. Спасатели незамедлительно оказывают ему первую помощь и транспортируют в медицинское учреждение на воздушном судне", —рассказывает Иванов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В ходе учений сотрудники Московского авиационного центра прибыли на водный объект, где был обнаружен статист, играющий роль пострадавшего. Ему оказали первую помощь, после чего было принято решение о привлечении экстренной авиации. Экипаж санитарного вертолета совершил посадку на месте ЧС. Пострадавшего поместили на носилки и отнесли на борт вертолета, чтобы доставить в больницу.

Сотрудники центра авиации экстренного реагирования Москвы на учениях по оказанию первой помощи и транспортировки на вертолете пострадавшего в поселке Вороновское Московской области
6 из 8

В ходе учений сотрудники Московского авиационного центра прибыли на водный объект, где был обнаружен статист, играющий роль пострадавшего. Ему оказали первую помощь, после чего было принято решение о привлечении экстренной авиации. Экипаж санитарного вертолета совершил посадку на месте ЧС. Пострадавшего поместили на носилки и отнесли на борт вертолета, чтобы доставить в больницу.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Экипажи пожарных вертолетов мониторят пожароопасную обстановку по пути следования к месту происшествия и в случае обнаружения угрозы сообщают об этом наземным службам. Такая разведка позволяет предупредить и не допустить увеличение возможных возгораний на территории лесопарковых зон Москвы. Также в жару спасатели авиацентра следят за безопасностью на водных объектах, обследуя все основные акватории с учетом новой Москвы совместно со спасателями на воде и работниками Пожарно-спасательного центра.

Сотрудники центра авиации экстренного реагирования Москвы на учениях по оказанию первой помощи и транспортировки на вертолете пострадавшего в поселке Вороновское Московской области
7 из 8

Экипажи пожарных вертолетов мониторят пожароопасную обстановку по пути следования к месту происшествия и в случае обнаружения угрозы сообщают об этом наземным службам. Такая разведка позволяет предупредить и не допустить увеличение возможных возгораний на территории лесопарковых зон Москвы. Также в жару спасатели авиацентра следят за безопасностью на водных объектах, обследуя все основные акватории с учетом новой Москвы совместно со спасателями на воде и работниками Пожарно-спасательного центра.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В настоящее время в авиапарке Московского авиацентра столицы находится пять пожарных вертолетов: четыре многофункциональных Ка-32А и один тяжеловес — обновленный Ми-26Т. Это самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет, применяемый для ликвидации больших площадных и природных пожаров, доставки техники и оперативных подразделений к месту происшествия.

Сотрудники центра авиации экстренного реагирования Москвы на учениях по оказанию первой помощи и транспортировки на вертолете пострадавшего в поселке Вороновское Московской области
8 из 8

В настоящее время в авиапарке Московского авиацентра столицы находится пять пожарных вертолетов: четыре многофункциональных Ка-32А и один тяжеловес — обновленный Ми-26Т. Это самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет, применяемый для ликвидации больших площадных и природных пожаров, доставки техники и оперативных подразделений к месту происшествия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваГородское хозяйство МосквыКа-32А11ВСМосковский авиационный центр
 
 
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